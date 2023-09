Melbourne -Angelique Kerber hat das Duell mit Maria Scharapowa klar für sich entschieden und nach einer beeindruckenden Vorstellung das Achtelfinale der Australian Open erreicht. Die seit Donnerstag 30 Jahre alte Kielerin ließ ihrer russischen Gegnerin am Samstag keine Chance und gewann in 64 Minuten 6:1, 6:3. Im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale trifft die Australian-Open-Siegerin von 2016 und ehemalige Weltranglisten-Erste am Montag auf die Polin Agnieszka Radwanska oder Su-Wei Hsieh aus Taiwan. Von 17 deutschen Tennisprofis steht nach dem Aus von Alexander Zverev und Maximilian Marterer nur die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin Kerber im Achtelfinale.

Zverev scheitert in der dritten Runde

Der hochgehandelte Alexander Zverev hat sein erstes Achtelfinale bei den Australian Open verpasst. Der Weltranglisten-Vierte verlor am Samstag bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in Melbourne ein hart umkämpftes Duell zweier Top-Talente gegen den Südkoreaner Chung Hyeon in fünf Sätzen 7:5, 6:7 (3:7), 6:2, 3:6, 0:6. „Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich schlecht gespielt habe. Im fünften Satz lief gefühlt alles gegen mich. Ich muss herausfinden, woran das liegt“, sagte Zverev. (dpa, sid)