Australisches Rentnerpaar stirbt bei Buschbränden

Sydney -Ein Rentnerpaar ist bei Buschbränden im Osten Australiens ums Leben gekommen. Die Leichen eines 77-Jährigen und seiner 68 Jahre alten Ehefrau wurden am Donnerstag in der verkohlten Ruine ihres Wohnhauses im Bundesstaat New South Wales entdeckt, wie die Polizei mitteilte.



Buschbrände hatten in den vergangenen Tagen rund 30 Wohnhäuser und zahlreiche weitere Gebäude im Norden des Bundesstaates zerstört. Während des Frühlings und Sommers auf der Südhalbkugel kommt es in Australien alljährlich zu Buschfeuern.



In diesem Jahr begann die Brandsaison bereits Anfang September und damit ungewöhnlich früh. Weite Teile von New South Wales und dem benachbarten Bundesstaat Queensland leiden unter einer Rekordtrockenheit. Experten rechnen deshalb in den kommenden Sommermonaten mit besonders schweren Buschbränden. (afp)

