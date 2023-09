Solingen -Nach einem Ausweichmanöver hat am Montag ein Bus in Solingen ein Brückengeländer durchbrochen und ist über einer Bahnstrecke steckengeblieben. Ein Vorderrad und der vordere Teil des 18 Meter langen Fahrzeugs hingen bereits in der Luft. Wie die Polizei mitteilte, war der Busfahrer im Zentrum von Solingen einem Auto ausgewichen, das ihm auf der Busspur entgegenkam. Der Fahrer des Oberleitungsbusses sowie die sechs Fahrgäste blieben unverletzt. Der Mann am Steuer des entgegenkommenden Wagens wurde laut Polizei verletzt.

Bei der Kollision riss der Bus einen Teil des Brückengeländers heraus. Die Trümmer fielen auf die darunter liegenden Bahngleise. Die Feuerwehr war mit 20 Mann vor Ort, um den Bus zu sichern und zu bergen. Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Solingen und Remscheid war unterbrochen. (dpa)