Obertshausen/Offenbach -Auf der Autobahn 3 ist eine Frau überfahren worden, weil sie nach einem Unfall vom sicheren Seitenstreifen aus zurück zu ihrem Autowrack auf der Straße gelaufen ist - vermutlich, um ihr Handy zu holen.



Genau in diesem Moment raste ein nachfolgendes Auto in den auf dem Dach liegenden Wagen und verletzte die 26-Jährige schwer. Auch die 29 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei in Offenbach am Samstag mitteilte.



Die 26-Jährige war am frühen Samstagmorgen bei Obertshausen nach einer Baustelle in die Leitplanke gerast und hatte sich mit ihrem Wagen überschlagen. (dpa)