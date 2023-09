Brüssel -Überraschende Wende im Streit um die deutsche Pkw-Maut für ausländische Autofahrer: Eine Sprecherin der EU-Kommission bestätigte am Donnerstagabend, dass eine Zustimmung der Behörde zu den Plänen von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) unmittelbar bevorsteht.

In den Verhandlungen zwischen Brüssel und Berlin seien „sehr weitreichende Fortschritte“ erreicht worden. Ein Sprecher Dobrindts hatte der Bild-Zeitung zuvor gesagt: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Einigung mit der EU-Kommission im November steht.“



Die große Koalition hatte im März vorigen Jahres beschlossen, dass in- wie ausländische Pkw-Halter für die Nutzung von Autobahnen und Bundesstraßen eine Gebühr zahlen müssen, die deutschen Autofahrer den Betrag jedoch über eine gesenkte Kfz-Steuer zurückerstattet bekommen.



CDU und SPD hatten dem CSU-Projekt nur widerwillig und unter dem Vorbehalt zugestimmt, dass deutsche Autofahrer nicht belastet werden und Europarecht nicht verletzt werde. Das schien fast aussichtslos: Die EU-Kommission sah in dem Modell von Anfang an eine unzulässige Diskriminierung von nicht-deutschen EU-Bürgern. Ende September dieses Jahres hatte sie dann angekündigt, Deutschland wegen Benachteiligung von Ausländern vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu verklagen. Zuletzt hatte es jedoch auch direkte Gespräche zwischen Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Minister Dobrindt gegeben.



Opposition bleibt skeptisch

Aus Kommissionskreisen hieß es nun, das Mautgesetz solle in einigen Punkten geändert werden, etwa durch die Einführung günstiger Kurzzeit-Tarife für Pendler und Touristen aus dem EU-Ausland. Zudem solle die 1:1-Rückerstattung mittels Kfz-Steuer entfallen und Deutsche stattdessen je nach Schadstoff-Ausstoß steuerlich entlastet werden.



Deshalb bleibt die Opposition skeptisch. „Die Eignung über die Ausländer-Maut, so sie denn kommt, wird Dobrindt nichts helfen“, sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter dieser Zeitung. Entweder werde die Maut wird vor dem EuGH scheitern oder der deutsche Autofahrer werde draufzahlen, weil es keine Kompensation geben werde. „Damit wäre das zentrale Versprechen von Union und SPD gebrochen“, so Hofreiter.



Für Dobrindt kommt die Meldung gelegen: Auf dem CSU-Parteitag, der am Freitag in München beginnt, kann er sich für die nahende Einigung feiern lassen. In Bayern ist die Abgabe, die von der CSU im Wahlkampf als „Ausländer-Maut“ versprochen wurde, überaus populär.