Ein prominenter Journalist ist bei Autobombenanschlag in Kiew getötet worden. Pawel Scheremet von dem Investigativ-Blatt „Ukrajinska Prawda“ war nach Angaben des Innenministeriums auf dem Weg zur Arbeit, als der Sprengsatz am frühen Mittwochmorgen detonierte.

Ministerpräsident spricht von schrecklicher Nachricht

Das Auto, das verkohlt mitten auf der Straße lag, habe dem Besitzer der Online-Zeitung gehört. Augenzeugen sagten, sie hätten einen lauten Knall gehört und eine Explosion unter dem Fahrzeug gesehen. Die Chefin der Nationalpolizei, Khatia Dekanoidse, äußerte sich schockiert und kündigte an, die Untersuchungen persönlich zu leiten. Ministerpräsident Wladimir Groisman sprach von einer schrecklichen Nachricht.

Vor 16 Jahren war der Journalist und Gründer der „Ukrajinska Prawda“, Georgi Gongadse, ermordet worden. Seine enthauptete Leiche wurde in einem Wald außerhalb von Kiew entdeckt. Sein Tod war mit ein Auslöser für die sogenannte Orange Revolution in der Ukraine. (rtr)

Portrait: Der ermordete Journalist Pawel Scheremet

Im extrem schwierigen politischen Umfeld in der Ukraine galt der Journalist Pawel Scheremet als Ausnahmeerscheinung. Kollegen schätzten vor allem die ausgewogene Berichterstattung des 44-Jährigen - auch deswegen reagierten viele mit Bestürzung auf die Ermordung des Redakteurs durch eine Autobombe in Kiew. Geboren wurde Scheremet am 28. November 1971 in Minsk. In der weißrussischen Hauptstadt studierte er Geschichte und internationale Wirtschaftsbeziehungen, bevor er ab 1992 als Journalist arbeitete - zunächst für das Fernsehen, dann als Chef der „Weißrussischen Wirtschaftszeitung“.

Weißrussische Staatsbürgerschaft wurde ihm entzogen

Gleichzeitig wurde der verheiratete Vater zweier Kinder Korrespondent des russischen Staatsfernsehens. Er wechselte als TV-Moderator nach Moskau und erhielt 2002 den Journalismuspreis der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). 2005 gründete Scheremet mit Gleichgesinnten das oppositionelle Internetportal belaruspartisan.org in der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik Weißrussland.

Später wurde ihm die weißrussische Staatsbürgerschaft entzogen - offiziell, weil er einen russischen Pass besaß.

Von 2012 an arbeitete er auch für ukrainische Medien. So moderierte er 2013 knapp vier Monate lang die Nacht-Talkshow beim Sender TVi, bis er den TV-Kanal im Streit verlassen musste. Scheremet engagierte sich während der Maidan-Proteste 2013/2014 in Kiew aufseiten der prowestlichen Kräfte und wurde später Redakteur beim renommierten Internetportal „Ukrainskaja Prawda“. Sein Tod sendet Schockwellen aus bis in die höchsten Kreise in Kiew. So fordert auch Staatspräsident Petro Poroschenko von den Behörden eine rückhaltlose Aufklärung. (dpa)