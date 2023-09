Berlin -Autodiebe habe im vergangenen Jahr einen wirtschaftlichen Schaden in Rekordhöhe angerichtet - obwohl sie weniger versicherte Fahrzeuge stahlen. Der Grund: Die Diebe nahmen noch mehr als früher die teuren Geländewagen, Sportwagen und Limousinen mit. Das geht aus am Montag veröffentlichten Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor.

Am häufigsten wurden Autos der Marken VW, Audi, BMW und Mercedes gestohlen. Im Verhältnis zur Verbreitung der Modelle führt der Audi-SUV Q7 die Negativ-Liste an. Von 1000 versicherten Fahrzeugen wurden im vergangenen Jahr 15 gestohlen. Auch Range Rover und Porsche waren sehr beliebt bei den oft organisierten Kriminellen. Diese Modelle führen die Liste an:

- AUDI Q7 3.0 TDI (pro 1000 versicherter Autos wurden 15,3 geklaut)

- Mercedes-Benz ML 63 AMG (pro 1000 versicherter Autos wurden 15,1 geklaut)

- Mazda CX-5 2.2 D AWD (pro 1000 versicherter Autos wurden 14,6 geklaut)

- Range Rover 3.0 TDI (pro 1000 versicherter Autos wurden 13,2 geklaut)

- Toyota RAV4 Hybrid 2.5 (pro 1000 versicherter Autos wurden 12,7 geklaut

Ein Mercedes-Benz ML 63 AMG. picture alliance / dpa-tmn

Insgesamt ist die Zahl der geklauten Autos allerdings im Vergleich zu 2016 um vier Prozent zurückgegangen: Gestohlen wurden im Vorjahr 17 493 gegen Diebstahl versicherte Wagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Diebe den schicken SUV tatsächlich vom Parkplatz vor der Haustür entwenden, ist allerdings relativ gering: Nur 0,04 Prozent der 46 Millionen Autos in Deutschland wurden gestohlen. Allerdings erfasst die GDV-Statistik nur Wagen, die mindestens eine Teilkasko-Versicherung haben, die tatsächlichen Diebstahlszahlen der Polizeistatistiken liegen deshalb höher.

Der durchschnittliche Schaden für ein geklautes Auto betrug laut GDV 18 500 Euro (plus 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Hier macht sich bemerkbar, dass die Diebe es vor allem auf teure Modelle abgesehen haben. Deshalb siegt auch Gesamtsumme des Schadens auf 324 Millionen Euro – das waren acht Prozent als 2016).

Berlin ist die ganz klare Hauptstadt der Autodiebe

Die größten Sorgen müssen sich Autobesitzer übrigens im Osten Deutschlands machen. Das liegt wohl vor allem daran, weil dort organisierte Banden aus Osteuropa gerne agieren. Am wenigsten Verluste gab es im Süden der Republik. In ganz Bayern mit seinen 13 Millionen Einwohnern wurden nur 821 Autos mit Teilkaskoversicherung gestohlen. In Berlin dagegen (dort leben 3,7 Millionen Menschen) registrierten die Versicherungsfirmen 3355 Diebstähle bei ihren Kunden. Das waren 3,6 gestohlene Autos auf 1000 kaskoversicherte Personenwagen. Zum Vergleich: Berlin hat gerade 2,5 Mal so viel Einwohner wie München - aber 25 Mal so viele Autodiebstähle. (dpa/red)