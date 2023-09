Berlin -Wenn die Katze weg ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch: Autofahrer, die gerne falsch oder ohne Parkschein parken, haben am Montag gute Chancen, nicht erwischt zu werden. Der Grund: Die Ordnungshüter streiken für 24 Stunden.



Konkret: Die angestellten Polizisten im Objektschutz und im Gefangenenwesen sowie die Kontrolleure der bezirklichen Ordnungsämter legen die Arbeit nieder. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG), die in der Hauptstadt 5000 Mitglieder hat, ruft zu der Aktion auf.



Deren Vorsitzender Bodo Pfalzgraf (53) spricht nicht von einem Glückstag für Falschparker. Er drückt es im KURIER-Gespräch diplomatischer aus: „Das Entdeckungsrisiko ist in einigen Bezirken gemindert. Einige Hundert werden sich am Streik beteiligen.“



Die Angestellten fordern sechs Prozent mehr Tariflohn. Sie fahren dafür nach Potsdam zum Hotel am Luftschiffhafen. Dort finden in der Regel die Tarifverhandlungen für alle Polizisten statt. „Am 30. Januar beginnt die zweite Tarifrunde, der Arbeitgeber hat sich noch nicht bewegt“, so Pfalzgraf weiter.



Die Gewerkschaft der Polizei (GdP), die in Berlin 13 000 Mitglieder hat, nimmt an der Aktion nicht teil. Sie will später streiken. Der große Aufstand bleibt also aus. „Wir wollen, dass sich der Arbeitgeber bewegt“, sagt Pfalzgraf.