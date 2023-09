Frankfurt -Autos haben Bernhard Mattes’ Leben von Anfang an geprägt: Geboren 1956 in der Volkswagen-Stadt Wolfsburg, der Vater war VW-Manager. Nach dem Ökonomie-Studium startete er seine Karriere 1982 bei BMW. 1999 wechselte er zu Ford nach Köln und blieb dort als Chef des deutschen Ablegers des US-Autobauers bis Anfang 2017. Demnächst wird Mattes wohl seinen Arbeitsplatz in Berlin Mitte haben: als Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). Mächtige Männer der Branche sollen sich auf Mattes als Nachfolger von Matthias Wissmann verständigt haben, dessen Vertrag Mitte 2018 ausläuft.

Insider sprechen von guter Entscheidung

Offiziell will sich bislang niemand zu der Personalie äußern. Insider sprechen aber schon von einer guten Entscheidung. Mattes sei diplomatisch und wisse um die Belange der hiesigen Autobauer. Dass er lange bei Ford war und gegenwärtig bei der US-Handelskammer in Frankfurt arbeitet, bringt ihm weitere Vorteile. Erstens werden ihm gute Verbindungen in die USA nachgesagt – einem extrem wichtigen Absatzmarkt für Premium-Autobauer wie Mercedes, Porsche, Audi und BMW.



Zweitens gilt er als „neutral“. Das bedeutet, er kommt von keinem der großen Drei (Volkswagen, Daimler, BMW). Der entscheidende Faktor dürfte aber sein, dass er zu der kleinen und exklusiven Kaste der deutschen Auto-Topmanager gehört, die sich seit Jahren kennen, regelmäßig miteinander in Kontakt stehen und sich ständig begegnen, ob im Kanzleramt, auf Automessen oder in informellen Kreisen. Es heißt, von vielen Seiten bestehe der Wunsch, dass künftig ein Erfahrener aus der Branche an der Spitze des VDA stehe, der weltweit eine der einflussreichsten Lobbyorganisationen ist. Mattes soll glaubhaft, sachkundig und diskret gegenüber der Bundesregierung oder der EU-Kommission darlegen, worum es den Autobauern geht. Kein Lautsprecher und kein Polemiker, eher ein Manager im diplomatischen Dienst.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren:

Wissmann kam aus der Politik, legte in der CDU eine steile Karriere hin, wurde unter Kanzler Kohl Verkehrsminister und übernahm 2007 den VDA-Chefposten – mit kurzem Draht ins Kanzleramt. Doch nach viel Aufregung über Politiker, die hochbezahlte Jobs in der Wirtschaft angenommen haben, habe die Reputation der „Überläufer“ mit ihren geschenkten Jobs massiv gelitten, heißt es. Auch deshalb setzten die Autobauer jetzt auf einen Manager aus ihren Reihen.



Schlechtes Krisenmanagement

Dass es für den 68-jährige Wissmann wohl keine Zukunft mehr an der VDA-Spitze gibt, dürfte mit seinem Krisenmanagement zu tun haben. Als der Verdacht der Kartellvorwürfe gegen deutsche Autobauer bekannt wurde, sagte er, dass ein „Surfen in rechtlichen Grauzonen“ inakzeptabel sei. Das wurde in Führungsetagen als Mischung aus Schuldeingeständnis und Denunziation gewertet. Vor allem Daimler-Chef Dieter Zetsche soll wütend gewesen sein. Er sei „überrascht über die Stellungnahme“, sagte er seinerzeit. Öffentliche Kritik an Wissmann hatte es aus den eigenen Reihen bis dahin nicht gegeben.



Mattes wird als Moderator gebraucht, der dem Publikum die komplizierte Transformation der Branche (E-Mobilität statt Verbrennungsmotor) erläutert. Und seine Integrität wird intern benötigt, um den Zusammenhalt zu stärken. Derzeit driftet vieles auseinander. BMW-Manager etwa grummeln und fühlen sich im Abgasskandal zu Unrecht beschuldigt. Ihnen wurden ähnlich illegale Praktiken wie bei Volkswagen mit dreisten Manipulationen von Abgaswerten nicht nachgewiesen.