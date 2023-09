Berlin -Zuerst outet sich der Chef der Ethikkommission zum autonomen Fahren als Fan seines Untersuchungsgebiets. Nachdem er auf einer Teststrecke bei Starkregen mit einem Autopiloten gefahren sei, habe er gar keine Lust mehr verspürt, wieder selbst das Steuer zu übernehmen. „Ich hatte den Eindruck, der fährt besser als ich“, sagte der frühere Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio am Dienstag bei der Vorstellung des Abschlussberichts der Kommission. Darin haben die Experten eine Reihe ethischer Grundsätze für vollautomatisch fahrende Autos aufgestellt. Eine der wichtigsten Fragen ließen sie jedoch unbeantwortet.

Verkehrsexperten, Juristen und Philosophen

Die Ethikkommission, eingesetzt von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und zusammengesetzt aus 14 Wissenschaftlern, darunter Philosophen, Verkehrsexperten, Juristen und Theologen, hat neun Monate an ihrem Bericht gearbeitet. Wie schwierig selbst für Experten diese Materie ist, machte Di Fabio deutlich: Die Kommission sei gegenüber dem autonomen Fahren „ambivalent“ und vertrete eher ein „entschiedenes sowohl als auch“ – was tatsächlich an mehreren Stellen der aufgestellten 20 ethischen Regeln deutlich wird.

Einig ist sich die Kommission darüber, dass vollautomatische Fahrsysteme nur vertretbar sind, wenn ihr Einsatz die allgemeine Unfallgefahr senkt und damit die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer erhöht. Nur dann sei die Einführung dieser Systeme sogar „ethisch geboten“. Das bedeutet nach den Worten von Di Fabio aber nicht, dass es eine gesetzliche Pflicht zur Nutzung eines Autopiloten geben dürfe, denn das wäre eine unzulässige Einschränkung der Freiheit jedes Einzelnen.

Schutzfrage bleibt heikel

Breiten Raum nimmt im Bericht die Frage ein, wie sich ein automatisch gesteuertes Fahrzeug in Gefahrensituation verhalten solle. Dabei soll der Schutz von Menschen vorgehen. Die Programmierung eines Autopiloten müsse daher so angelegt sein, dass Tier- oder Sachschäden in Kauf genommen werden, wenn dadurch die Verletzung oder der Tod von Menschen vermeidbar seien. Einig ist man sich darüber, dass bei einer unausweichlichen Unfallsituation, bei der es nur die Entscheidung zwischen mehreren Übeln gibt, jede Abwägung möglicher Opfer nach Alter, Geschlecht sowie körperlicher und geistiger Konstitution untersagt sein muss. Lediglich eine „allgemeine Programmierung auf eine Minderung der Zahl von Personenschäden“ sei vertretbar.

Nach diesen Leitlinien dürfte ein Autopilot in einer „dilemmatischen Situation“ keine Entscheidung darüber treffen, ob das Fahrzeug einen 80-jährigen Rentner auf der linken Straßenseite oder ein Kind auf der rechten Seite anfährt. Handelt es sich um eine Gruppe von Kindern dürfte das Auto jedoch in Richtung des Senioren lenken und dessen Verletzung oder Tod in Kauf nehmen.

Di Fabio sieht darin keinen Widerspruch zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Luftsicherheitsgesetz. Das Gesetz erlaubte den Abschuss eines entführten Verkehrsflugzeugs, um eine größere Zahl von Opfern auf dem Boden zu verhindern. Die Karlsruher Richter erklärten das Gesetz aber für verfassungswidrig, weil darin verbotenerweise Leben gegen Leben aufgerechnet wurde.

Nach Auffassung der Kommission ist die Lage beim autonomen Fahren davon zu unterscheiden: Anders als beim Abschuss eines entführten Flugzeugs sei nicht bereits vorher klar definiert, wer das Opfer sei. Schließlich solle in der Programmierung nur allgemein festgelegt werden, dass Personenschäden minimiert werden sollten.

Die entscheidende Frage jedoch, was ein Autopilot in einer Dilemma-Situation tun soll, wenn er nach den aufgestellten ethischen Leitlinien keine Entscheidungsgrundlage hat (Rentner oder Kind), war in der Kommission nach Angaben von Di Fabio umstritten. Deshalb findet sich dazu auch keine Regel. Verkehrsminister Dobrindt sah darin aber kein Problem: Er gehe davon aus, dass es schon aufgrund der „schnelleren Intelligenz“ automatischer Systeme künftig weniger Unfallopfer geben werde. Daher könnten Autopiloten auch dann eingesetzt werden, wenn diese Frage noch nicht beantwortet sei.