Berlin -Bei der Elektromobilität sind die deutschen Autohersteller schon spät dran. Nun will Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) verhindern, dass sie auch beim zweiten großen Zukunftsthema der Branche – dem autonomen Fahren – den Anschluss verlieren. Noch in diesem Monat will der Minister einen Entwurf für eine einschlägige Änderung des Straßenverkehrsgesetzes vorlegen. Das soll den Weg freimachen für Innovationen der Industrie. Ein Blick auf den Stand der Dinge.

Was plant Minister Dobrindt?

Er will das Straßenverkehrsgesetz dahingehend ändern, dass künftig Autos betrieben werden dürfen, die „für eine bestimmte Zeit und in bestimmten Situationen“ die Kontrolle über das Fahrgeschehen übernehmen.

Der Fahrer dürfte sich dann „während der Fahrzeugführung mittels automatischer Fahrfunktion vom Verkehrsgeschehen und der Fahrzeugsteuerung abwenden“. Er müsse aber weiterhin hinterm Lenkrad und an den Pedalen sitzen und „wahrnehmungsbereit“ sein – so dass er nach Aufforderung durch die technischen Systeme wieder die Kontrolle über das Auto übernehmen kann.

Aus dem Text-Entwurf Dobrindts zitiert am Montag das „Handelsblatt“. Ende Juli sollen die Pläne in die Ressortabstimmung zwischen den Ministerien gehen.

Warum sind die Pläne so wichtig?

Die Gesetzesänderung soll juristische Hürden für die Autoindustrie beseitigen, damit diese die Entwicklung von automatisierten Fahrzeugen forcieren kann. Die Branche arbeitet bereits mit Hochdruck an der Technologie, die zum Teil auch schon zum Einsatz kommt. Es geht aber nicht nur um Technik, sondern auch um juristische Aspekte – etwa in Hinblick auf Haftungsfragen bei Unfällen. Laut Dobrindts Gesetzentwurf sollen die Fahrzeuge künftig regelmäßig mit einer so genannten „Blackbox“ ausgestattet sein. Sie soll (ähnlich wie die gleichnamigen Apparate in der Fliegerei) Daten von der Fahrt aufzeichnen.



Aus ihnen ließe sich dann nach einem Unfall rekonstruieren, ob im Moment des Zusammenstoßes der Mensch oder die Maschine das Auto gelenkt hat. Dobrindt selbst braucht als Verkehrsminister dringend ein Gewinnerthema, das mit seinem Namen in Verbindung gebracht wird: Durch das Debakel bei der Ausländer-Maut ist sein Ruf ramponiert. Und vom Ziel, bis zum Ende des Jahrzehnts eine Million klimafreundliche Elektrofahrzeuge auf die deutschen Straßen zu bringen, ist der Minister meilenweit entfernt.

Wie weit sind die deutschen Autohersteller beim autonomen Fahren?

Ziemlich weit. Audi etwa testet regelmäßig einen selbst fahrenden A7 auf der Autobahn zwischen Nürnberg und Ingolstadt. Vor einem Jahr kaufte Audi gemeinsam mit Mercedes und BMW den Kartendienst „Here“ von Nokia. Das ließen sie sich fast drei Milliarden Euro kosten. Here solle eine Schlüsselrolle „bei der digitalen Revolution der Mobilität“ spielen, sagte BMW-Chef Harald Krüger damals.



Der Dienst soll für die deutschen Autobauer gewissermaßen der digitale Raum sein, durch die automatisierte Fahrzeuge gelenkt werden. Die Manager der Branche wollen um jeden Preis die Kontrolle übers Cockpit und die dazugehörigen Schlüsseltechnologien behalten. Gelingt ihnen das nicht, könnten sie irgendwann zu Hardware-Lieferanten von IT-Konzernen wie Google oder Apple degradiert werden.

Wer sind die Hauptkonkurrenten der hiesigen Hersteller beim autonomen Fahren?

Alle großen Autokonzerne und die Computer-Branche arbeiten an diesem Thema. Besonders weit ist der US-Nischenanbieter Tesla, ein Spezialist für technisch hochgerüstete Elektrofahrzeuge. Tesla stattet Autos mit einem Fahrassistenz-System namens „Autopilot“ aus.

Allerdings kommt es immer wieder zu Unfällen. Zuletzt war Anfang Juli ein Tesla-Wagen im US-Bundesstaat Pennsylvania von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. Der Fahrer sagte aus, er sei mit dem Autopilot unterwegs gewesen. Dem widersprach am vergangenen Freitag Tesla-Chef Elon Musk: Die Datenauswertung habe ergeben, dass das System ausgeschaltet gewesen sei. Mehr noch: Wäre sie eingeschaltet gewesen, hätte der Unfall verhindert werden können. Anfang Mai verlor ein Tesla-Fahrer in Florida sein Leben, nachdem sein Auto in einen Sattelzug gerast war: Der Autopilot konnte den weißen Lkw nicht vom Wolkenhimmel unterscheiden.