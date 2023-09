Rio de Janeiro -Zwei Betreuer der deutschen Kanu-Mannschaft sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Rio de Janeiro verletzt worden. Eines der beiden Unfallopfer sei schwer verletzt, sagte der Chef de Mission der Olympiamannschaft, Michael Vesper, am Freitag. „Beide werden derzeit in enger Abstimmung mit dem Ärzteteam unserer Mannschaft um Prof. Dr. Bernd Wolfarth ärztlich versorgt“, fügte Vesper hinzu.

Weitere Informationen gab es vom Deutschen Olympischen Sportbund zu dem Vorfall zunächst nicht. Der DOSB wolle die weiteren Entwicklungen und die laufenden Behandlungen abwarten, hieß es.

Mario Andrada, Sprecher des Organisationskomitees, sagte unter Berufung auf ihm vorliegende Informationen: „Sie waren in einem Taxi auf dem Rückweg zum Olympischen Dorf am späten Abend. Alle vorläufigen Berichte sprechen von einem ernsten Autounfall.“ Weitere Angaben konnte er zunächst nicht machen. (dpa)