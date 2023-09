Tuscon/Arizona -Glück im Unglück hatte ein 39-Jähriger, der bei einem Autounfall in Tuscon (Arizona, USA) beinahe von einem Kaktus erschlagen wurde. Der Saguaro-Kaktus ist eine in Arizona einheimische Pflanzenart und kann zwischen zwölf und 18 Metern hoch werden. Wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtet, sei der Mann über den Mittelstreifen gefahren und gegen den Kaktus geprallt. Der wurde dadurch zerstört und ein Teil des Stammes rammte durch die Windschutzscheibe in den Wagen.



Der Fahrer, so zitiert „The Sun“" die örtliche Polizei, soll nur leichte Verletzungen davon getragen haben und verwirrt gewesen sein. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam wegen Sachbeschädigung und dem Verdacht auf Fahren unter Beeinträchtigung. (red)