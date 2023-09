Stockholm -Tausende Fans haben am Samstag in Stockholm des verstorbenen schwedischen Star-DJs Avicii gedacht. Auf dem Sergels-Torg-Platz in der schwedischen Hauptstadt tanzte die Menschenmenge zu den Hits des 28-jährigen Stars. Die Polizei schloss unterdessen einen kriminellen Hintergrund als Todesursache aus. Zu dem Gedenken hatte der DJ-Kollege Sebastian Ingrosso zusammen mit der Swedish House Mafia aufgerufen.

Beim Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb Ingrosso: „Wir waren nur Kinder mit Träumen, Tim inspirierte uns alle und Millionen mehr.“ „Er war ein moderner Mozart“, sagte der 61-jährige Chris Koskela auf dem Platz. „Einer der größten Künstler, die Schweden jemals gekannt hat.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Schweigeminute in den Clubs

In der Nacht zum Samstag hatten alle Clubs der Stadt mit einer Schweigeminute des Toten gedacht, der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling hieß. Sein Name wurde an die Veranstaltungshalle Ericsson Globe projiziert. Der Elektromusiker, der mit Liedern wie „Wake Me Up“ und „Hey Brother“ Welthits landete, war am Freitag im Alter von 28 Jahren in Muskat, der Hauptstadt von Oman, tot aufgefunden worden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Zwei Autopsien seien vorgenommen worden, eine am Freitag und eine am Samstag, verlautete aus Polizeikreisen in dem Sultanat. Der Polizei lägen „alle Informationen und Details über den Tod vor“, hieß es weiter. Ein krimineller Hintergrund sei auszuschließen. Auf Wunsch der Familie werde die Polizei aber keine öffentliche Stellungnahme abgeben.

Künstler sprach offen über seine Probleme

In den vergangenen Jahren hatte Avicii offen über seine Gesundheitsprobleme gesprochen – unter anderem über eine zum Teil durch exzessiven Alkoholkonsum verursachte Entzündung der Bauchspeicheldrüse. 2014 hatte er einige Live-Auftritte abgesagt, weil er sich die Gallenblase und den Blinddarm entfernen ließ.

2016 verabschiedete er sich aus dem Musikgeschäft. „Diese Szene ist nichts für mich“, sagte er damals dem Magazin „Billboard“. Nicht die Auftritte seien das Problem gewesen, sondern das Drumherum. „Alles, was noch dazu gehört, wenn man ein Künstler ist.“ Er sei im Grunde eher ein introvertierter Mensch, sagte er. „Es war immer sehr hart für mich.“

Kirchenglocken in Holland spielen Hits

Kirchen in den Niederlanden haben den verstorbenen DJ am Wochenende mit Glockenspiel-Interpretationen seiner bekanntesten Hits geehrt. Vom Dom in Utrecht ließ Stadtglöcknerin Malgosia Fiebig unter anderem „Wake Me Up“ und „Without You“ erklingen, wie der Sender RTV Utrecht berichtete. Vom Turm der Liebfrauen-Kirche in Amersfoort - bekannt auch als der „Lange Jan“ - war „Hey Brother“ zu hören. Der 28-jährige Avicii war am Freitag in Maskat, der Hauptstadt des Oman, tot aufgefunden worden. (afp,dpa)