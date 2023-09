Köln -Sie ist der exotische Superstar unter den Früchten und DAS gesunde Superfood schlechthin mit vielen Vitaminen und guten Fetten: die Avocado. Zu ihren Ehren wird am 31. Juli in den USA der „Avocado Day" gefeiert. Doch es gibt ein absolutes No-Go in der Zubereitung der Superfrucht, das wir alle sofort abstellen sollten.

Da man die Schale der Avocado nicht mit isst, halten viele es für nicht nötig, sie vor der Weiterverarbeitung zu waschen. Eine Fehleinschätzung, die dazu führen kann, dass gesundheitsgefährdende Chemikalien, Pestizide und Bakterien in das Lebensmittel eindringen können.



Davor warnen Forscher der Universität von Nebraska-Lincoln. Gerade die unebene und zerklüftete Schale der Avocado bietet viele Verstecke und Tummelplätze für Schädlinge. Beim Ansschneiden einer ungewaschenen Avocado gelangen diese schädlichen Stoffe über das Messer direkt in das Fruchtfleisch der Avocado, so die Forscher.

So wird die Avocado garantiert keimfrei

Vermischen Sie einen Esslöffel weißen Essig und etwas Zitronensaft in einer Sprühflasche und geben eine Tasse Wasser dazu. Sprühen Sie nun die Schale der Avocado mit der Zitronen-Essig Mischung ein und lassen diese für rund 10 Minuten einwirken. Dann die gesäuberte Frucht nur noch gründlich mit Wasser abspülen.

Obst und Gemüse immer gründlich waschen

Generell gilt ebenfalls: Apfel, Kartoffel & Co. sind oft echte Keimfallen und sollten immer gründlich gewaschen werden. Wie Sie welches Obst und Gemüse am besten waschen, lesen Sie hier.

So gesund die grüne Superfrucht auch sein mag, warum wir sie trotzdem nicht, oder zumindest seltener essen sollten, wird hier erklärt. (sar)