Wiesbaden/Karlsruhe -Trotz einer Aufforderung des Bundeskriminalamts (BKA) weigert sich die Videoplattform Youtube offenbar, das Bekennervideo des Würzburger Axt-Attentäters zu löschen. Der Attentäter bekennt sich darin zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Eine Sprecherin des BKA sagte am Freitag, dass die Behörde bereits vor einigen Tagen per Online-Formular beantragt habe, das Video zu löschen. Der Löschungsantrag sei mit dem Vermerk versehen gewesen, das „Video könnte Nachahmer zu ähnlichen Taten animieren“. Nach wie vor sei es aber noch abrufbar. Persönlichen Kontakt zu Youtube habe das BKA nicht. Über das Thema hatte zuerst „SWRinfo“ berichtet.

Die Bundesanwaltschaft wollte indes einen Bericht des „Spiegel“ nicht bestätigen, wonach der Würzburger Attentäter sein Handy zerstört haben soll. Unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet das Nachrichtenmagazin, sowohl der Speicher, wie auch die SIM-Karte des Telefons seien beschädigt, was die Auswertung des Geräts durch Ermittler erschwerte. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft verwies am Freitag auf die laufenden Ermittlungen und sagte, die Behörde nehme zu Medienberichten grundsätzlich keine Stellung. (dpa)