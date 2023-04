Vor 100 Jahren in Berlin: Das Ende der Urania-Säulen

Was die Schweizer können, können wir schon lange. So dürften die klugen Köpfe der Urania-Gesellschaft gedacht haben, als sie sich entschlossen, in Berlin Wettersäulen aufzustellen. In Genf war 1838 die erste ihrer Art errichtet worden, in den Folgejahren zogen andere Städte nach. Da wollte die deutsche Hauptstadt auf Dauer nicht außen vor bleiben. So nahm sich die Urania der Sache an. Im Jahr 1888 war die nach der griechischen Schutzgöttin der Sternkunde benannte Gesellschaft gegründet worden, um, wie es in der Satzung hieß, „Freude an der Naturerkenntnis“ zu verbreiten.

Frei stehende Wettersäulen (auch Wetterhäuschen) stießen im industriell-revolutionären 19. Jahrhundert auf ein breites öffentliches Interesse. Ausgestattet waren sie mit meteorologischen Instrumenten wie Thermometer, Barometer und Hydrometer sowie mit mindestens einer Uhr zur Zeitmessung. Initiatoren waren oft naturwissenschaftlich orientierte Vereine.

Berlin: Wettersäulen auf dem Boulevard Unter den Linden und auf dem Alex

Ab 1892 errichtete die Urania ihre gusseisernen, sechs Meter schlanken Wettersäulen, beispielsweise Unter den Linden und auf dem Alexanderplatz. „Die neue Einrichtung kommt einem allgemein gehegten Wunsche entgegen, dem nämlich: an möglichst vielen Orten und Enden Berlins über Zeit, Wind und Wetter, Temperatur, Druck und Feuchtigkeit in der Luft zu jeder Zeit zuverlässig und ausführlich unterrichtet zu werden“, heißt es in einem zeitgenössischen Bericht. „Sogar kleine Schaukästen mit blitzenden Schmucksachen, natürlich unter festem Glas und starkem Eisenrahmen, gewahren wir in dem schräg abfallenden Unterbau.“ Und: Tabellen informierten über die Abfahrt und Ankunft von Zügen. Dazu gab es beleuchtete Werbeplätze für Plakate bis zu einer Größe von 1,45 Meter Höhe mal 60 Zentimeter Breite.

Das öffentliche Interesse an den Wettersäulen verlor sich nach dem Ersten Weltkrieg. Ein moderneres Medium, das auch Wetterinformationen lieferte, machte sie letztlich überflüssig: der Hörfunk. Dessen Geschichte in Deutschland begann am 29. Oktober 1923 im Vox-Haus am Potsdamer Platz in Berlin. Die mit elektrischen Uhren ausgestatteten 35 Urania-Säulen wurden jedoch schon ein halbes Jahr vorher, am 1. April, stillgelegt.

Überreste einer Urania-Säule fanden sich 1966 bei Abrissarbeiten im Zuge der Neuplanung des Alexanderplatzes. Daraus entstand die Idee, dort etwas Ähnliches aufzustellen. Es entstand die Weltzeituhr. Seit 1969 ist sie ein beliebter Treffpunkt für Berliner und Touristen. Sie steht inzwischen unter Denkmalschutz.