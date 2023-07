Lüstling Joseph Goebbels: „Jedes Weib reizt mich bis aufs Blut“

Wegen seiner Affären hieß Hitlers Chefpropagandist „Bock von Babelsberg“. Seine Frau nahm es hin. Bis sie plötzlich den „Führer“ um Hilfe bat. Was war passiert?

Im Kreis schöner Frauen – so fühlte sich Joseph Goebbels am wohlsten. Diese Aufnahme zeigt ihn im Februar 1937 mit den Schauspielerinnen Erika Dannhof (mittig) und Jenny Hugo beim Presseball in den Berliner Zoo-Festsälen. Heinrich Hoffmann/ullstein-bild