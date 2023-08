Berliner Modedroge Koks: Wo im Berlin der Goldenen Zwanziger gedealt und konsumiert wurde

Noch heute fasziniert Berlin mit seinem Nachtleben in den Zwanzigerjahren. Zum Mythos dieser Zeit gehört auch die Erzählung, damals sei massenhaft Kokain konsumiert worden. Wie süchtig war die Stadt tatsächlich? Darüber sprachen wir mit der Medizinhistorikerin Anne Gnausch, die schrieb ihre Masterarbeit über den Drogenkonsum in der Weimarer Republik.

Berliner Verlag Sittengeschichte(n) und mehr Liebe, Lust & Laster verheißt die neue Ausgabe unseres Geschichtsmagazins B HISTORY. Wir schildern, wie sich die Prostitution in Berlin entwickelte und wie wild die 1920er wirklich waren. Außerdem porträtieren wir die Väter des Kondoms und des Aufklärungsfilms sowie den Vordenker der LGBTQ-Bewegung. Und wir widmen uns Preußens berühmtester Mätresse.



Es geschah in Berlin ist der Titel einer neuen Rubrik, in der wir über herausragende Jahrestage berichten, etwa über die Blockade 1948/49, die Weltfestspiele der Jugend und Studenten 1973 oder die Erfindung der Thermoskanne 1903.



B HISTORY gibt es im Einzelhandel für 9,90 Euro, im Leserservice unter der Telefonnummer +49 30 2327-77 und unter der Mailadresse verheißt die neue Ausgabe unseres Geschichtsmagazins B HISTORY. Wir schildern, wie sich die Prostitution in Berlin entwickelte und wie wild die 1920er wirklich waren. Außerdem porträtieren wir die Väter des Kondoms und des Aufklärungsfilms sowie den Vordenker der LGBTQ-Bewegung. Und wir widmen uns Preußens berühmtester Mätresse.ist der Titel einer neuen Rubrik, in der wir über herausragende Jahrestage berichten, etwa über die Blockade 1948/49, die Weltfestspiele der Jugend und Studenten 1973 oder die Erfindung der Thermoskanne 1903.gibt es im Einzelhandel für 9,90 Euro, im Leserservice unter der Telefonnummer +49 30 2327-77 und unter der Mailadresse leserservice@berlinerverlag.com zzgl. Versandkosten.

Frau Gnausch, die Zwanzigerjahre in Berlin und Kokainkonsum scheinen zusammenzugehören. War das wirklich so?



Nein, das ist nicht richtig. Es ist ein Bild von den Zwanzigerjahren, das wir heute haben. Wir assoziieren diese Zeit mit einer Drogenwelle, Berlin galt als Zentrum des Kokainkonsums, und die akademische Geschichtsschreibung hat dieses Klischeebild aufgegriffen und weitergetragen. 2012 wies allerdings die Medizinhistorikerin Annika Hoffmann nach, dass der Drogenkonsum in der Weimarer Republik weit hinter dem angenommenen Ausmaß zurückgeblieben ist. Der Arzt Ernst Joël ging schon 1923 von einigen Tausend Kokainsüchtigen in Berlin aus. Der Berliner Hygieniker Martin Hahn schätzte 1925 die Zahl auf 5000 bis 6000.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wissen Sie, warum dieser Mythos vom massenhaften Kokainkonsum just in dieser Zeit aufgekommen und verbreitet worden ist?



Es waren damals die Ärzte, die von einer Kokainwelle gesprochen haben. Sie hatten oftmals nur wenige Patienten, haben von diesen berichtet, und das wurde dann verallgemeinert. Das hat sich aufgebauscht, die Presse hat die Ärzte zitiert und so weiter. Schon Anfang der 1930er-Jahre konnte jedoch nachgewiesen werden, dass sich das statistisch nicht belegen ließ. Aber das Bild war entstanden und ließ sich nicht mehr zum Verschwinden bringen. Doch lassen die Statistiken keinen Rückschluss auf den hedonistischen Konsum zu. Sie beruhen etwa auf zurückbehaltenen Rezepten in Apotheken, und daraus kann man nicht schließen, was hedonistischer und was medizinischer Konsum war.

Manches auf Rezept bezogene Kokain kam wahrscheinlich im Nachtleben zum Einsatz, oder?



Genau. Es gab damals zum Beispiel einen ehemaligen Medizinstudenten namens Conrad Rosenthal, der sein Studium nicht beendete, sich aber als Mediziner ausgegeben hat und sich Rezeptblöcke mit seinem Namen drucken ließ. Die hat er dann in den Tanzlokalen auf Kokain oder Morphium ausgestellt. Damit konnte man sich diese Drogen in der Apotheke besorgen.

Wie haben Sie selbst recherchiert?



Wir Historikerinnen und Historiker können nur das erzählen, was wir in den Quellen finden. Deshalb ist es schwierig, an illegalen und hedonistischen Drogenkonsum heranzukommen. Ich habe in den Aufnahmebüchern der Psychiatrischen und Nervenklinik der Charité nach der Diagnose Kokainismus gesucht. Und da hat sich auch wieder die Annahme bestätigt, dass es in den 20er-Jahren nicht diese riesige Drogenwelle gab, wie manche annehmen. Jedenfalls keine, die medizinisch auffällig war. In der gesamten Zeit der Weimarer Republik zwischen 1918 und 1933 gibt es nur 85 Aufnahmen unter der Diagnose Kokainismus, 75 Männer und zehn Frauen. Es sind auch einige Mehrfachaufnahmen darunter. Das sind Menschen, die durch den Drogenkonsum gesundheitliche Probleme bekommen haben, zum Beispiel Wahnvorstellungen. Man muss aber davon ausgehen, dass ein weitaus größerer Teil des Kokainkonsums medizinisch unauffällig ablief. Der Ordinarius der Psychiatrischen und Nervenklinik, Karl Bonhoeffer, schieb 1925, der Kokainist entzöge sich meist dem klinischen Kontext.

Wahrscheinlich kann man es deshalb gar nicht genau sagen, welches Ausmaß der Konsum in dieser Zeit hatte, oder?



Das stimmt. Gefunden habe ich zum Beispiel auch eine Anzeige in der Zeitschrift Die deutsche Elite mit Werbung für kleine goldene Dosen für Kokain. Im Begleittext hieß es: „Was schenkt man der Dame zu Ostern?“ Man könnte nun denken, der Kokainkonsum war total akzeptiert, aber der Präsident des Reichsgesundheitsamts persönlich hat die Firma danach für diese Anzeige gerügt.

Der Erste Weltkrieg war ein Multiplikator der Drogensucht

Aber trotzdem: Diese Anzeige hat es gegeben.



In bestimmten Kreisen war der Konsum tatsächlich verbreitet. Es lässt sich anhand der Protokolle von Besprechungen im Reichsgesundheitsamt im Februar 1927 feststellen, dass es bei der Berliner Kriminalpolizei täglich Verhöre zu drei bis vier Rauschgiftvergehen gab. Es war also schon ein Konsum da. Ich habe auch die Vossische Zeitung ausgewertet, um herauszufinden, wo Dealer festgenommen worden sind, also wo Kokainhandel auffällig wurde.

Wo wurde denn in Berlin auf der Straße gedealt?



Das war vor allem in der Gegend um die Friedrichstraße und um den Kurfürstendamm herum. Auch der Schriftsteller Carl Zuckmayer hat dort gedealt. In seinen Memoiren schreibt er, er sei nicht ganz sicher, ob das wirklich Kokain gewesen ist, was er da verkauft hat, oder ob es nur Kochsalz, vermischt mit zerstoßenem Aspirin, war. Es gab jedenfalls mobile Zigarettenhändler, die auch Kokain verkauft haben. Sozial abgestuft gab es das auch in der Gegend um den Bülowbogen. Zwei Suchtmediziner, der bereits erwähnte Ernst Joël und Fritz Fränkel, die damals Feldforschung betrieben haben und in die Lokale gegangen sind, schrieben in ihrem Buch „Cocainismus“, dass es schicke Lokale im Berliner Westen gab, in denen Kokain konsumiert wurde, aber eben auch Kaschemmen, Lokale „zwischen erbärmlicher Einfachheit und gesuchter Eleganz“. Kokain wurde in allen Schichten konsumiert. Es konsumierten Mediziner, Arbeiter und Angehörige des Kulturlebens.

Privat / Anne Gnausch MedizinhistorikerIn Anne Gnausch Anne Gnausch war von 2013 bis 2016 im Projekt „Kulturen des Wahnsinns“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Sie forschte u. a. zum Drogenkonsum im Berlin der Weimarer Republik. Seit 2018 unterrichtet sie an einem Potsdamer Gymnasium die Fächer Geschichte und Deutsch.

Wie kam es, dass ein Autor wie Carl Zuckmayer gedealt hat?



Er dealte, weil er Geld brauchte, als er als Schriftsteller noch nicht erfolgreich war. Anfang der 1920er-Jahre hat er zunächst in der Friedrichstadt als Schlepper für Nachtlokale gearbeitet. Und zudem verkaufte er vor dem KaDeWe Kokain. In der Nachbarschaft des Warenhauses gab es Cafés, Tanzlokale und Kinos. In Curt Morecks „Ein Führer durch das lasterhafte Berlin“ heißt es: „Der Kurfürstendamm in Berlin, das heutige, das lebendige, das gegenwartssichere Berlin. (…) Wenn irgendwo, so kann man hier von Nachtleben sprechen.“ Der Schriftsteller Rudolf Stein schrieb 1920 in einer Zeitungsglosse: Wenn man abends in einem Kaffeehaus des Westens sitzt, fragt einen in neun von zehn Fällen der Kellner: „Koks, bitte gefällig?“ Der Kokainkonsum war schon Teil des Nachtlebens im Berlin der 1920er-Jahre.

Carl Zuckmayer dealte vor dem KaDeWe mit Kokain

In der Serie „Babylon Berlin“ wird die Morphiumsucht des Kommissars Gereon Rath als Folge seines Kriegstraumas dargestellt. Er war ein „Kriegszitterer“, wie man damals sagte. Gibt es denn auch eine Verbindung zwischen Kokain und dem Ersten Weltkrieg?



Kokain und Morphium wurden im Ersten Weltkrieg als Schmerzmittel eingesetzt. Und oft zu großzügig – viele Soldaten kamen mit einer Sucht aus dem Krieg zurück. Der bereits erwähnte Medizinstudent Conrad Rosenthal, der sich als Arzt ausgab und gefälschte Rezepte für Morphium und Kokain ausstellte, war im Ersten Weltkrieg durch einen Granatsplitter verletzt worden. Ein Lazarettarzt in Aachen verabreichte ihm vier Wochen lang fast täglich Morphium, wie er später angab, sodass er sich nach seiner Entlassung weiter selbst Morphium spritzte. Ende 1925 kam er in die Nervenklinik der Berliner Charité, wo ihm die Diagnose „Morphinismus“ gestellt wurde. Der Erste Weltkrieg war ein Multiplikator der Drogensucht. Davor wurden diese Drogen eher in den oberen Schichten konsumiert. Diese soziale Grenze ist nach dem Krieg überschritten worden. Die Morphiumsucht ist allerdings als Krankheit aus dem Krieg entschuldigt worden, während Kokain immer der Halbwelt, der Lebewelt zugerechnet und mit Genuss verknüpft wurde.

Die Wirkungen von Kokain machen es für den hedonistischen Gebrauch auch einfach geeigneter, oder?



Sicher. Joël und Fränkel berichten etwa von einem Kellner, der mit seinen Gästen im Animierlokal trinken musste. Er hat angefangen, Kokain zu konsumieren, weil es die Wirkung des Alkohols aufhebt, und er mehr mit den Gästen trinken konnte. Er hat Kokain genommen, um seine Arbeit durchzustehen. Der Schriftsteller Franz Rothenfelder schrieb, er befinde sich in einem Teufelskreis: Er könne mit Kokain besser arbeiten, gleichzeitig müsse er mehr und besser arbeiten, um sich das Kokain leisten zu können.

Kokain konnte man in Berliner Apotheken kaufen

Eine bekannte Kokainistin der 1920er-Jahre in Berlin ist die Tänzerin Anita Berber, die sogar zwei ihrer Tänze „Kokain“ und „Morphium“ genannt hat. Mit 29 ist sie gestorben. Waren daran die Drogen schuld?



Sie ist an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben. Offenbar hat sie so viel konsumiert, dass sie keine Nasenscheidewand mehr hatte. Das Kokainpulver wurde ja durch die Nase gezogen. Ein damaliger Dealer ist aufgeflogen, weil seine Kunden Eiterherde in der Nase bekamen – das Kokain wurde damals schon mit allen möglichen Substanzen gestreckt – und die haben ihn dann verpfiffen.

Wann wurde Kokain denn überhaupt illegal?



Kokain wurde 1901 apothekenpflichtig. Ein Rezept brauchte man damals aber nicht. In den 1920er-Jahren brauchte man dann ein ärztliches Rezept dafür.

Aber illegal war es damit ja nicht, oder?



Das ist kompliziert. Das erste Opiumgesetz trat Ende 1920 in Kraft. Damit wollte das Reichsgesundheitsamt Einfuhr, Ausfuhr, Herstellung, Handel und Erwerb kontrollieren. Als Pharmaunternehmen musste man einen Antrag auf einen Bezugsschein bei der Opiumstelle stellen. Die legale Abgabe erfolgte dann durch Apotheken. Es wurde verboten, dass Drogisten oder andere Stellen damit handeln durften. Die Abgabe an Privatpersonen war dann nur noch mit einem ärztlichen Rezept zu Heilzwecken erlaubt. Das Gesetz hat also Kokain nicht verboten, sondern es ging darum, den Umgang zu regeln. Das hat sich durch einen Präzedenzfall geändert.

Erzählen Sie!



Ein Arzt mit dem schönen Namen Dr. Bier wurde verurteilt, weil er zwischen September 1924 und Januar 1925 mehr als 3000 Rezepte auf mindestens 3000 Gramm Kokain ausgestellt hat. Da war klar, dass er nicht so viele Patient:innen haben kann, die das aus medizinischen Gründen konsumieren. Das Urteil besagte, Kokain dürfe nur noch an Patient:innen abgegeben werden, wenn begleitend eine Therapie erfolge, die den vollkommenen Entzug zum Ziel habe. Sogenannte Erhaltungstherapien, bei denen immer weiter Kokain verschrieben wurde, damit die Patientin oder der Patient keine Entzugserscheinungen bekommt, waren nicht mehr erlaubt. Damit war klar: Hedonistischer Drogenkonsum ist von staatlicher Seite unerwünscht. Die Konsumentinnen und Konsumenten wurden dadurch kriminalisiert.

Kokain in Berlin um 1925 (nachgestellte Szene): Dealer und Konsumenten versteckten Briefchen oder Päckchen mit dem Rauschgift unter Handschuhstulpen oder Strumpfbändern sowie im Hutfutter. bpk-Bildagentur

Wo bekam man das Kokain denn dann her?



Auf dem Schwarzmarkt. Dort hat es etwa auch ein Apotheker namens Hahn vertickt, der für die Staatsanwaltschaft Kokain begutachtete und es dann behalten durfte. Außerdem gab es wohl damals noch Heeresbestände, und Kokain war einfach auch immer noch ein gängiges Medikament.

Kokain war die Modedroge der Roaring Twenties

Wofür diente eigentlich das Medikament Kokain?



Vor allem als Schmerzmittel. Anfangs wurde es breit verordnet. Es gab zum Beispiel Kokaindrops gegen Zahnschmerzen von einer amerikanischen Firma. Oder gegen Regelschmerzen. Und als Lokalanästhetikum. Die ersten Augen-Operationen wurden damit durchgeführt.

Jede Zeit hat ihre Droge. Warum war Kokain die Droge der 1920er-Jahre?



Mit seiner aufputschenden Wirkung war es eine Droge der Vergnügungsviertel in der Großstadt. Man konnte länger feiern, war wacher und geselliger. Stefan Zweig schrieb in „Die Welt von Gestern“, seinen Lebenserinnerungen: „Alles, was extravagant und unkontrolliert war, erlebte goldene Zeiten. Alles, was äußerste Spannung über die bisher bekannten versprach, jede Form des Rauschgifts, Morphium, Kokain und Heroin, fand reißenden Absatz.“ Der Charlottenburger Sanitätsrat Max Edel machte die ungewöhnlichen seelischen Anspannungen des Weltkrieges für die Ausbreitung des Betäubungsmittelkonsums verantwortlich: „Alle Leidenschaften sind wach geworden, die Tanzwut, der Spielspleen, der Filmfimmel, der Konzertraptus, der Theaterkoller.“ In der Vergnügungsindustrie wurde die Ursache für den erhöhten Kokainkonsum gesehen.

Dieser Artikel ist zuerst in der siebenten Ausgabe des Berliner Geschichtsmagazins B HISTORY „Liebe, Lust & Laster“ erschienen.