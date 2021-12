Berlin - Eine Flut von Fanpost erhält der Bombenleger, als er schließlich in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee einsitzt. Sogar zwölfjährige Schüler schreiben ihm: „Lieber Dagobert, ich, Rudi, Lukas und Wolfgang, wir finden, dass Du klug und toll bist, und wie Du so geil die Polizei aufs Kreuz gelegt hast. Wir finden, daß Du nicht schuldig bist. Wir helfen Dir aus dem Gefängnis raus. Wir schicken Dir einen Kuchen, da drin sind Werkzeuge: Draht, Zange, Eisensägen und Hammer. Du mußt noch ein bißchen warten. Du hast doch niemanden verletzt. Von Rudi.“

Selbst Polizisten schicken ihm Briefe: „Lieber Dago! Grüße von uns. Wir sitzen hier in der Kneipe und trinken auf deine Gesundheit. Prost! Du warst gut ... Wir waren besser! Tschüss, bis 2006.“ Breite Teile der deutschen Bevölkerung bewunderten Dagobert schon vor seiner Verhaftung 1994. Er hatte von Kaufhäusern Hunderttausende D-Mark erpresst und – das war für viele viel beachtlicher – die Polizei jahrelang trickreich an der Nase herumgeführt, stets bestrebt, Personen nicht zu Schaden kommen zu lassen.

Vom erfolglosen Künstler zum erfolgreichsten Erpresser West-Berlins

Wie konnte Dagobert – hinter dem Namen, den auch eine Comicfigur aus Entenhausen trägt, verbarg sich ein deprimierter, erfolgloser Künstler, der in einer Autolackiererei in West-Berlin arbeitete – als Hauptfigur des längsten und aufwendigsten Erpressungsfalls in der deutschen Kriminalgeschichte zum beliebtesten Kriminellen des Landes werden?

Arno Funke kommt 1950 zur Welt, wächst in Rudow und Neukölln auf, besucht zeitweise die Rütli-Schule. Er ist künstlerisch begabt, malt technisch präzise, fantasievolle Bilder. Eine Ausbildung zum Fotografen bricht er ab. Er macht stattdessen eine Lehre als Lichtreklamemacher, jobbt anschließend als Maler, Discjockey und Fotograf. 1980 findet er Arbeit in einer Autolackierwerkstatt in Marienfelde. Er bemalt Fahrzeuge mit Airbrush-Motiven – und atmet jahrelang gesundheitsschädliche Lösemittel ein, die, wie sich herausstellen wird, seine Psyche schädigen.

Nah am Abgrund

Ende der Achtzigerjahre ist Funke am Abgrund. Er fühlt sich wie in einem Hamsterrad gefangen. Seine künstlerischen Träume sind geplatzt, seine Beziehungen zu Frauen gescheitert. Er trinkt, wird depressiv, erwägt sich umzubringen, kauft von einem Arbeitskollegen eine Pistole, drückt sie gegen seine Stirn. Schließlich redet er sich ein, viel Geld werde ihn halbwegs glücklich machen. Er kommt auf die Idee, das Kaufhaus des Westens zu erpressen.

„Ich hatte das KaDeWe gewählt, weil hier auch die Besserverdienenden und Prominenten einkaufen gingen“, schreibt Funke in seinem Buch „Mein Leben als Dagobert“, das 1998 erschien. „So hoffte ich, größeren Druck auf den Konzern und die Polizei ausüben zu können, als wenn ich zu einem Discounter gegangen wäre. Eigentlich sollte das ja keine Rolle spielen, aber so ging’s in der Welt nun mal nicht zu.“

Die erste Bombe soll im KaDeWe detonieren

Und so bastelt Funke, der sich als Kind viel mit Chemie und Physik beschäftigt hat, eine Bombe mit eingebauter Zeitschaltuhr. Am 10. Mai 1988, kurz vor Ladenschluss, versteckt er sie im KaDeWe, ausgerechnet bei den Spielwaren. In der Nacht soll sie zünden, um keine Menschen zu verletzen. In einem Brief an die Geschäftsleitung des Kaufhauses fordert er 500.000 D-Mark. Bei Nichtzahlung würde das nächste Mal Schlimmeres passieren.

Am nächsten Morgen verfolgt Funke nervös die Nachrichten. Nichts, seine Bombe ist nicht detoniert. Also verfasst er ein weiteres Schreiben an das Kaufhaus, erneuert seine Drohung und gibt folgende Anweisung: Ein Bote solle das Geld an einem Bootssteg an der Havel, 50 Meter vom Restaurantschiff „Alte Liebe“, in einen zigarrenkistengroßen Behälter legen, der mit einer batteriebetriebenen Seilwinde unter Wasser verbunden ist. Das Vorhaben scheitert.

Das Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei beginnt

Aufgeben kommt für Funke nicht infrage. Er baut einen zweiten Sprengsatz und legt ihn in der KaDeWe-Sportabteilung ab. In der Nacht vom 25. Mai explodiert die Bombe und verursacht einen Sachschaden von 250.000 D-Mark. Erneut schickt er Anweisungen für die Geldübergabe, die am 2. Juni in der Nähe der Autowerkstatt erfolgen soll, in der er arbeitet. Der Bote solle nach Anweisung per CB-Funk das Geldpaket von einer fahrenden S-Bahn werfen.

Foto: Polizeimuseum Hamburg Mit dieser Kiste foppte Dagobert auch die Hamburger Polizei. Durch einen Tunnel unter der Kiste kam der Erpresser an die Beute, ohne dass es die Polizisten merkten.

In der Nacht vor dem erhofften Geldsegen kommt Funke nicht zur Ruhe. Er betrinkt sich mit Wodka. „Die Gedanken krochen wie Kleister durch die Gehirnwindungen“, schreibt er, „und ich beschloss, meine Pistole mitzunehmen. Im Falle, dass sie mich bei der Übergabe stellten, wollte ich mich erschießen.“ So weit kommt es nicht. Als der Zug vorbeibraust, kommandiert Funke über sein Funkgerät: „Hier spricht der Erpresser! Werfen Sie das Geld jetzt raus!“

„Hier spricht der Erpresser!“

Wenig später entdeckt Funke neben den Gleisen ein Paket. Er greift es, stolpert durch die Dunkelheit, wird von zwei Skateboardern gesehen. Über ihm kreist ein Hubschrauber. Polizisten durchkämmen die Gegend. Er versteckt sich in der Werkstatt, legt sich in sein Auto, leert die Wodkaflasche, öffnet das Paket – es ist voller 1000-Mark-Scheine. Irgendwann macht er sich auf dem Heimweg.

Im Laufe des folgenden Tages besuchen zwei Kripobeamte die Autowerkstatt. Sie zeigen dem Chef ein Phantombild, gezeichnet nach den Aussagen der beiden Skateboarder, die Funke gesehen haben. Der Chef sagt nichts, er hat Funke anscheinend nicht erkannt. Der versteckt sich im Lackraum. „Meine Hände zitterten“, schreibt er. „Und ich befürchtete, in Ohnmacht zu fallen, wenn die Männer den Lackraum betreten sollten. Ich tigerte unruhig hin und her und wartete auf ein Wunder. Die Zeit verging, aber niemand wollte etwas von mir.“

Die Presse liebt Dagobert, den stinkreichen Onkel aus Entenhausen

Jetzt schöpft Funke aus dem Vollen. Er geht auf Reisen: Ibiza, Korea, Philippinen. In Manila lernt er Malu kennen. Wenige Monate danach, im Winter 1989/90, als Deutschland sich im Wende-Fieber befindet, ist Funke mit anderen Dingen beschäftigt: Malu ist schwanger. Das Paar heiratet, im August 1990 kommt Wolfgang zur Welt. Zwei Jahre später ist von der halben Million, die Funke vom KaDeWe erpresst hat, fast nichts mehr übrig. Er plant eine weitere Erpressung. In einer angemieteten Laube baut Funke eine Rohrbombe, ohne dass Malu etwas mitbekommt. Den Sprengsatz versteckt er in der Porzellanabteilung einer Hamburger Karstadt-Filiale. Der explodiert am 13. Juli 1992 nach Ladenschluss und verursacht einen Schaden von 250.000 Mark. In seinem Erpressungsbrief verlangt er 1 Million Mark. Mit dem Satz „Dagobert grüßt seinen Neffen“ in einer Zeitungsannonce signalisiert der Karstadt-Konzern, Funkes Anweisungen folgend, seine angebliche Zahlungsbereitschaft. Von nun an nennt die Presse den Erpresser „Dagobert“ – in Anlehnung an die Comicfigur in Entengestalt, den stinkreichen, aber extrem geizigen Onkel von Donald Duck.

Die Hamburger Ermittler richten 1992 eine Sonderkommission „Dagobert“ ein. Schnell verbinden sie ihren Fall mit der Erpressung des KaDeWe und beschließen, vorerst mitzuspielen, um dem Erpresser näherzukommen. „Man macht, was man in solchen Kriminalitätsfällen macht“, erklärt Michael Daleki, damals Chef des Hamburger Landeskriminalamts, die Polizeitaktik. „Man geht zum Schein darauf ein, und dann nimmt es seinen Lauf.“

Foto: dpa picture alliance / Andreas Altwein Keine Geschichten aus Entenhausen: Nach einer gescheiterten Geldübergabe im April 1993 zeigt Kommissar Arthur Heins Beweisstücke.

In einem Schließfach im Bahnhof Hamburg-Altona finden Polizisten im Oktober 1992 eine Anweisung von Dagobert und eine Tasche mit einem „Abwurfgerät“. Das Gerät, in das das Lösegeld zu legen ist, sollen die Beamten am letzten Wagen nach Berlin befestigen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt soll es das Geldpaket abwerfen. Hier trickste Funke erneut. Er baute zwei Schaltuhren ein, von denen eine aber eine Attrappe war. „Ich hoffte, dass die Polizei so raffiniert war, das Abwurfgerät vor der Abfahrt zu öffnen, um anhand der Schaltuhr den möglichen Abwurfort zu berechnen; und sie würden auf Hagenow kommen“, schreibt er in seinem Buch. „Die echte Schaltuhr hatte ich als Batterie getarnt, und die schaltete das Gerät schon in Reinbek ein.“

Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei zwischen Hamburg und Berlin

Noch einmal scheint Dagobert einen Batzen Geld einstreichen zu können. Es gelingt ihm, das „Abwurfgerät“ aus dem Gleisbett zu holen. Zwar wird er dabei von Polizisten, die im Zug mitfahren, beobachtet und einer von ihnen gibt sogar einen Schuss ab, doch eine vorbeifahrende S-Bahn macht die Verfolgung unmöglich. Als der Erpresser das Paket aufreißt, findet er keine Million, sondern nur vier Tausender und lauter Papierschnipsel.

Foto: Cover / Ch. Links Verlag Mein Leben als Dagobert Arno Funke schrieb 1998 ein Buch über seine Zeit als Kaufhauserpresser. Das Buch ist im Berliner Christoph Links Verlag erschienen und momentan vergriffen.

Die Polizei hat Dagobert inzwischen als einen Täter eingestuft, der es vermeiden will, Menschen zu verletzen. Daher wird ihm auch künftig kein echtes Lösegeld gezahlt; bis 1994 werden 30 Geldübergaben absichtlich scheitern. Ein riskantes Spiel, auch weil der Erpresser immer mehr Technik verwendet (Funkgeräte, Fernsteuerung, Computer-Stimmen), weil er weitere Bomben in Kaufhäusern zündet (in Bremen, Hannover, Magdeburg und Bielefeld sowie auch in Berlin, wo in einem Fahrstuhl der Karstadt-Filiale am Hermannplatz eine Rohrbombe während der Öffnungszeit explodiert und nur mit sehr viel Glück niemand verletzt wird), und weil er sich immer skurrilere Geldübergabesituationen einfallen lässt.

Dagobert-Fans lachen die Polizei aus

Am 19. April 1993 zum Beispiel sollen Berliner Beamte das Lösegeld in eine Streusandkiste vor dem U-Bahnhof Britz-Süd legen. Was sie nicht ahnen: Die Kiste hat einen falschen Boden und steht über einem offenen Kanalschacht, in dem sich Dagobert versteckt. Als er über ein verborgenes Funkmikrofon mitbekommt, dass ein Paket in die Kiste gelegt worden ist, zerschlägt er deren Boden und bemerkt sofort, dass das Paket wieder nur mit Papierschnipseln ausgestopft ist. Er verschwindet durch die Kanalisation. Der Stunt macht Dagobert beliebter denn je. Zumal: Schon Donald Duck, Dagoberts Neffe in Entenhausen, ist auf den „Trick mit der Kiste“ reingefallen. Ein „Donaldist“ empfiehlt der Polizei eine intensive Lektüre des Disney-Comics.

Ein anderer spektakulärer, aber ebenfalls gescheiterter Versuch, an das Lösegeld zu gelangen, geschieht im Januar 1994. Auf einem stillgelegten Gleis in Charlottenburg soll die Polizei das Geld in ein von Arno Funke gebautes Fahrzeug legen und einen darauf installierten roten Knopf drücken, worauf es sich in Bewegung setzt. Das Vehikel fährt drei Kilometer in die Dunkelheit hinein, entgleist aber dreißig Meter vor der Stelle, wo sich Dagobert versteckt hat.

Das jahrelange Räuber-und-Gendarm-Spiel endet im April 1994. Funke fällt der Polizei auf, als er mit einem gemieteten Kleinwagen, in dem er sein Fahrrad transportiert, an einer Wache vorbeifährt. Nach Überprüfung des Kennzeichens wird er observiert. Als er zwei Tage später, am 22. April, von einer Treptower Telefonzelle aus versucht, eine Geldübergabe zu organisieren, wird er verhaftet. „Mit quietschenden Reifen schossen sie um die Ecke“, schreibt Funke. „Ich hatte mich schon so hingestellt: die Hände hoch gemacht, damit sie sehen, dass ich keine Waffe in der Hand habe.“

Ein Volksheld wird geschnappt

Eine Art Volksheld sehen viele Menschen damals in Arno „Dagobert“ Funke. Besonders in Ostdeutschland, wo viele Bürger desillusioniert sind von der nicht ganz so rosigen kapitalistischen Realität, die für sie in den Neunzigerjahren eingesetzt hat. Ein Hotel in Rostock vermarktet sogar ein Zimmer, wo Funke einmal übernachtet hat, als Dagobert-Erlebnis.

Wegen schwerer räuberischer Erpressung wird Arno Funke in erster Instanz zu sieben Jahren und neun Monaten, in zweiter Instanz – die Staatsanwaltschaft ging in Revision – zu neun Jahren Haft verurteilt. Im August 2000 kommt er wegen guter Führung frei. Seitdem zeichnet er für die Satirezeitschrift „Eulenspiegel“. Noch immer bekommt er Anfragen, beispielsweise von Journalisten, die eine Dokumentation über ihn drehen oder ihn zu einem Podcast einladen möchten. Doch derzeit macht er sich ihnen gegenüber rar, auch weil er an einem Buch schreibt, einem Roman.

Sollte sich Arno Funke schuldig fühlen? Im Gefängnis hatte er Zeit, sich mit der Frage auseinanderzusetzen. Eine Antwort gibt er in seinem Buch: „Wir leben in einer freien Marktwirtschaft, und die gilt auch für mich. Ich bin nicht besser oder schlechter, nicht weniger moralisch als andere. Moral ist eine Hure, ein jeder nimmt sie in Anspruch, aber niemand kann behaupten, dass sie ihm gehört.“ In einer Welt wie der unsrigen stößt er damit bei vielen Menschen auf Sympathie.

