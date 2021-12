Berlin - Die Aktenordner stapeln sich auf Tisch 14, dünne und dicke, ziegelsteinrote, sandfarbene und mausgraue. Auf den Papp- und Plastikdeckeln kleben blaue Streifen, darauf steht in Frakturschrift „Geschichtlich wertvoll“. Mehrere Familiennamen sind zu lesen: „Kübler, Issacsohn, Gaertner“ – die Person, von der die Akten handeln, war mehrmals verheiratet. Für ihre Eltern war sie Pünktchen, für manche ihrer Mitmenschen ein aufgehender Star oder die totale Traumfrau, für andere eine Pfeiferin oder Greiferin, das blonde Gift oder das blonde Gespenst.

Wo anfangen?

Mucksmäuschenstill ist es im bis auf eine weitere Person leeren Lesesaal des Landesarchivs Berlin, bedrückend still angesichts des vorliegenden Falls, der in jüngerer Zeit wieder von sich reden machte: als Roman („Stella“, 2019), als Dokumentar-Spielfilm („Die Unsichtbaren – Wir wollen leben“, 2016/17), als Musical an der Neuköllner Oper („Stella – Das blonde Gespenst vom Kurfürstendamm“, 2016). Die größtenteils vergilbten Dokumente knistern beim Blättern. Es sind Fahndungsaufrufe, Vernehmungsprotokolle, Briefe und Zeugenaussagen, Zeitungsausschnitte und Gerichtsurteile. Sie alle erzählen die Geschichte einer Frau, die im nationalsozialistischen Berlin vom Opfer zur Täterin wurde: Stella Goldschlag.

Wo anfangen? In der Mittelstraße.

Mittelstraße, Ecke Neustädtische Kirchstraße. Baulärm dröhnt über die Kreuzung, Bürocontainer stapeln sich vor der hinteren Fassade eines Gebäudes, das der Deutsche Bundestag nutzt. Lange war es Sitz des Ministeriums für Innerdeutschen Handel, Außenhandel und Materialversorgung der DDR. Mehrere Häuser wichen ihm in den 1960er-Jahren, auch die Mittelstraße 37. Hier befand sich das Gasthaus Bollenmüller, hier nahm das Schicksal Stellas – und damit vieler anderer Menschen – seinen Lauf.

Freitag, 2. Juli 1943. Stella hat sich mit ihrem Freund Rolf Isaaksohn im Bollenmüller verabredet. Die junge Frau, die in acht Tagen 21 Jahre alt wird, ist verunsichert. Ihre Eltern haben sie vor dem Lokal gewarnt: Sie könnte als Jüdin erkannt werden.

Die Nationalsozialisten sind seit etwas mehr als zehn Jahren an der Macht; seitdem arbeiten sie an der Verdrängung, Verfolgung und Vernichtung der Juden.

Nach den Pogromen im November 1938 versuchten die Goldschlags, mit ihrer Tochter in die USA zu emigrieren. Sie fanden keinen Weg.

imago/Jürgen Heinrich Tag für Tag eine Fahrt ins Grauen, mal für 50, mal für 1143 Menschen: Das Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald erinnert an die Berliner Juden, die in Konzentrationslager deportiert wurden.

Für Stella tat sich 1939 noch ein Schlupfloch auf: Die Leiterin ihrer jüdischen Schule konnte achtzig Jungen und Mädchen nach England bringen. Ihr Vater aber wollte seine Familie nicht auseinanderreißen, und so blieb sie in Berlin.

Seit September 1941 müssen Menschen jüdischen Glaubens im Deutschen Reich einen sechszackigen gelben Stern mit der schwarzen Aufschrift „Jude“ tragen, seit Oktober werden sie in Berlin in Sammellager gepfercht und von dort in Konzentrationslager deportiert. Wer vorerst verschont bleibt, wird zur Arbeit in der Rüstungsindustrie gezwungen.

Ende Februar 1943 versuchten SS und Gestapo, alle jüdischen Zwangsarbeiter festzunehmen („Fabrik-Aktion“). Mit Glück konnten Stella und ihre Eltern, die in der Munitionsfabrik Ehrich & Graetz in Treptow arbeiteten, entkommen. Stellas Ehemann, Manfred Kübler, wurde gefasst – er wird in Auschwitz ermordet werden.

Eine Freundin verrät Stella an die Gestapo

Als sie das Bollenmüller betritt, trägt Stella keinen Stern. Sie lebt seit vier Monaten als „U-Boot“, als Untergetauchte. Um überleben zu können, braucht sie Papiere. Rolf Isaaksohn hat ihr und ihren Eltern, die sich ebenfalls vor den Nazis verstecken, Ausweise verschafft. Den ein Jahr älteren Mann hat sie am Olivaer Platz kennengelernt. Er verdingt sich als Passfälscher.

Das Mittagessen im Bollenmüller ist bestellt, da kommt eine Frau an den Tisch von Stella und Rolf. Man kennt sich, sie ist Jüdin, sie heißt Inge Lustig. Inge ist „auffallend nervös“, wie Stella später aussagen wird, und verlässt nach einem kurzen Wortwechsel das Lokal „fluchtartig“. Plötzlich stehen zwei Männer vor Stella und Rolf: Geheime Staatspolizei.

Es ist Stella in diesem Moment nicht bewusst, dass Inge sie und Rolf verraten hat. Ihre Bekannte arbeitet für die Gestapo als Greiferin. Und Stella ahnt nicht, dass schon bald auch sie Jagd auf Juden machen wird.

Stella flieht mit ihrer Tochter nach Liebenwalde

Ein Blick in die Akten. Am 13. Dezember 1945 stellt Stella einen Antrag auf Anerkennung als Opfer des Faschismus. Zu dieser Zeit lebt sie mit ihrer zwei Monate alten Tochter Yvonne in Liebenwalde. Sie, Rolf und Heino Meissl – ein Sammellagerhäftling, Vater ihres Kindes – konnten am 17. April aus Berlin fliehen. Rolf wollte nach Lübeck, er ist seitdem verschollen; Heino zog es nach München, er hat den Kontakt zu Stella abgebrochen.

Dass nach ihr und Rolf seit dem Sommer gefahndet wird, weiß Stella nicht. Die Liebenwalder Polizei nimmt sie Anfang 1946 fest. Mit ihrer Vergangenheit als Greiferin hat es nichts zu tun. Eine Frau hat sie angezeigt: Stella soll gesagt haben, die sowjetische Geheimpolizei sei schlimmer als die Gestapo.

Weil man in Liebenwalde nichts mit ihr anzufangen weiß, wird sie nach Berlin abgeschoben, zur Jüdischen Gemeinde. Dort erkennt man sie. Laut Akte kommt sie am 8. März ins Polizeigefängnis am Alexanderplatz, ihre Tochter in ein Kinderheim. Zu diesem Zeitpunkt liegt Stellas erste polizeiliche Vernehmung fast drei Jahre zurück. Damals fürchtete sie, sterben zu müssen, unter den Händen der Gestapo.

Ich blutete aus Mund, Ohren und Nase (...); man wollte mich erwürgen, dreimal legte man mir die entsicherte Pistole an die Schläfe. (...) ich gab mein Leben auf. Stella Goldschlag

Burgstraße 28. Hier thront ein Klotz von Neubau. Kameras belinsen die Fassade. Eine Gedenktafel neben der Eingangsfront erinnert an das dunkelste Kapitel in der Geschichte dieser Adresse. Die alte 28, ein Gebäude mit Säulen, Kuppeln und Zwiebeltürmchen, war zeitweise Sitz des „Judenreferats“ der Gestapo. Die Behörde mit „Schutzhaftgefängnis“ organisierte die Deportation von 55.600 jüdischen Männern, Frauen, Kindern.

Nach ihrer Festnahme im Bollenmüller Anfang Juli 1943 wird Stella in die Burgstraße gebracht. Die Gestapo ist sich sicher, mit ihr einen besonderen Fang gemacht zu haben: Sie führt nicht nur einen Ausweis mit sich, den Rolf Isaaksohn gefälscht hat, sondern auch ein Dokument, das Berlins meistgesuchter Passfälscher angefertigt hat. Die Fahnder kennen seinen Namen – Samson Schönhaus –, auch sein Gesicht und seine Handschrift, seit er seine Brieftasche verloren hat, die der Finder abgab.

Tatsächlich sind Stella und Samson alte Bekannte, gemeinsam besuchten sie eine Mode- und Zeichenschule. Ein zufälliges Aufeinandertreffen am Wittenbergplatz führte dazu, dass sie von ihm eine gefälschte polizeiliche Anmeldung bekam. Die Gestapo will den Aufenthaltsort von Schönhaus aus ihr herausfoltern.

„Mir wurde ein doppelter Steißbeinbruch getreten, eine Rückgratkrümmung geschlagen“, wird sie später aussagen, „ich blutete aus Mund, Ohren und Nase (...); man wollte mich erwürgen, dreimal legte man mir die entsicherte Pistole an die Schläfe. (...) ich gab mein Leben auf.“

Berlin ist Mitte 1943 offiziell „judenfrei“. Der „Fabrik-Aktion“ haben sich jedoch 5000 bis 7000 jüdische Bürger entziehen können; 1700 bis 1800 von ihnen werden überleben. Stella wird bis Kriegsende vermutlich 300 Juden der Gestapo ausliefern.

Bei der Vernehmung gesteht Stella ihre Schuld

Ein Blick in die Akten. Die Vernehmung Stellas im Jahr 1946 leitet der Berliner Kripo-Chef Jean Blomé, ein Überlebender des KZ Buchenwald. Sie gibt beteuernd zu Protokoll: „Ich habe mich nie freiwillig gemeldet.“ Das „nie“ ist unterstrichen. Sie sei bereit, „mein Gewissen zu entlasten“, sie sei sich „vollkommen über die Art meiner Handlungsweise klar geworden“.

Die Kripo stellt abschließend fest: „Die Angeklagte ist im großen Ganzen geständig.“ Es dürfe nicht unerwähnt bleiben, „daß der größte Teil der seinerzeit von der Gestapo inhaftierten Juden unter dem damaligen Druck der Verhältnisse sich gegenseitig verraten hat, um dadurch einem Transport nach dem Osten vorläufig zu entgehen.“ Aber: „Bei der Angeschuldigten handelt es sich nicht um Einzel-, sondern um Massenfälle.“

imago/Jürgen Ritter An die Ermordung von mehr als 55.000 Berliner Juden erinnert das Denkmal an der Großen Hamburger Straße 26. Hier befand sich ein Altenheim der Jüdischen Gemeinde, das die Gestapo zu einem Sammellager für Deportationen machte.

Große Hamburger Straße 26. Vom Altenheim der Jüdischen Gemeinde ist nur noch die Grundfläche geblieben. Hinter einer weniger als einen halben Meter hohen Mauer aus Ziegelsteinen liegt sie, teils mit Kopfsteinen gepflastert, mit Rasen begrünt, mit Bäumen bewachsen. Im Boden zeigen rote Ziegelbänder, wo sich Zimmer und Flure befanden. Mittig steht eine Skulpturengruppe ausgemergelter Erwachsener und Kinder.

Gedenktafeln erklären die Bedeutung des Ortes: Die Gestapo machte im November 1942 aus dem Altenheim und der benachbarten Knabenvolksschule ein Sammellager zur Deportation von Juden. Solche Lager befanden sich auch in der Synagoge an der Levetzowstraße und im Jüdischen Krankenhaus in der Iranischen Straße.

Im Lager Große Hamburger Straße sieht Stella ihre Eltern wieder. Sie hat sich gestellt, weil sie nicht weiß, wohin sie soll. Zuvor war sie zweimal geflohen: erst aus der Praxis eines Zahnarztes, den sie nach ihrer Folterung aufsuchen durfte, dann aus ihrem Gefängnis, in das Fliegerbomben einschlugen. Walter Dobberke, der Lagerleiter, wird auf die blonde, blauäugige Stella aufmerksam. Als Jüdin kennt sie die Lebensgewohnheiten der „U-Boote“, und mit ihrem Aussehen bringt sie jeden und jede zum Auftauchen.

SS-Hauptscharführer Dobberke verlangt von ihr, mit zwei jüdischen Greifern den Passfälscher Schönhaus aufzuspüren. Dafür stellt er ihr in Aussicht, ihre Deportation und die ihrer Eltern auszusetzen. Unschlüssig wendet sich Stella an die beiden. Ihre Mutter rät, sie solle sich zum Schein darauf einlassen; der übernächste Zug gehe nach Theresienstadt, es solle dort humaner zugehen.

Und so schließt Stella einen Pakt mit dem Bösen.

Wer als Greifer nicht spurt, wird deportiert

Juden als Handlanger der Nazis – das war lange ein Tabuthema. Die Historikerin Doris Tausendfreund hat über die Greifer ein Buch geschrieben („Erzwungener Verrat“, 2006). Ihr zufolge waren in Berlin dreißig Greifer im Einsatz: „Volljuden, Mischlinge, deutlich mehr Männer als Frauen.“ Die Rekrutierung erfolgte in den Lagern. Als Lockmittel diente die Verheißung, die Deportation hinauszuzögern, sich ihr vielleicht sogar entziehen zu können.

Greifer trugen keinen „Judenstern“, bekamen eine Unterkunft, in der Regel in einem Sammellager, Lebensmittelkarten und Geld. Sie konnten sich frei bewegen und waren meist zu zweit unterwegs, auch um sich gegenseitig zu kontrollieren. Aber: Wer nicht effektiv fahndete, musste damit rechnen, deportiert zu werden. So wurde auch Inge Lustig, die Frau, die Stella im Gasthaus Bollenmüller der Gestapo auslieferte, in Ausschwitz ermordet.

Mit ihrer Suche nach Samson Schönhaus, dem Passfälscher, hat Stella kein Glück. Sie will es auch nicht haben. Doch schon bald jagt sie mit ihrem Freund Rolf Isaaksohn untergetauchte Juden.

Ihre Haltung war so vollkommen, dass nicht viel dazugehörte, sie sich als Denkmal der Schönheit auf einem Sockel vorzustellen. Peter Wyden, Stellas Mitschüler

Ein Blick in die Akten. „Hunderte von Juden dem Henker ausgeliefert“ und „Stella Kübler – die Gestapoagentin“, lauten die Überschriften des zweispaltigen Artikels auf der vergilbten und teils löchrigen Seite 6 der Täglichen Rundschau vom 17. März 1946.

Peter Wyden stockte der Atem, als ihm der Artikel am Tag seines Erscheinens unter die Augen kam. Zu der Zeit leitete der Journalist die Lokalredaktion der Allgemeinen Zeitung im Ullstein-Haus. Wyden, als Peter Weidenreich in Berlin geboren, war 1937 in die USA emigriert und 1945 als Sergeant der US-Armee in seine Geburtsstadt zurückgekehrt. Sofort dachte er an die „Traumfrau meiner Jugend“, eine Mitschülerin namens Stella.

Als „Marilyn Monroe unserer Schule“ beschreibt er Stella in seinem gleichnamigen Buch, das 1992 erschien: „groß, schlank, langbeinig, kühl, mit hellblauen Augen, Zähnen wie aus der Zahnpastawerbung und blasser, seidiger Haut. Ihr kurz geschnittenes, leuchtend blondes Haar schien zu tanzen, wenn sie sich bewegte. Ihre Haltung war so vollkommen, dass nicht viel dazugehörte, sie sich als Denkmal der Schönheit auf einem Sockel vorzustellen.“

Diese Stella sollte eine Mörderin sein?

„Eine kleine Prinzessin“ sei Stella gewesen, erinnert sich Wyden, von ihren Eltern „auf fast erdrückende Weise geliebt“. Die Goldschlags lebten in Wilmersdorf, sie verstanden sich als Deutsche jüdischer Herkunft. Nachdem er auf Druck der Nazis nicht mehr als Journalist arbeiten durfte, verdingte sich Gerhard Goldschlag als Komponist sowie Klavierlehrer und -spieler, seine Frau Toni war Konzertsängerin. Stella wollte Jazzsängerin werden; sie sang in einer Band, zu der auch ihr erster Ehemann Manfred gehörte. Für ihre Bewunderer war klar: Ihr stand eine strahlende Zukunft bevor. Doch ihre Zukunft hatte sich bereits verdüstert.

Der Kurfürstendamm ist Stellas Jagdrevier

Grolmanstraße 39. Im Erdgeschoss des Hauses liegt ein Restaurant, hier befand sich auch in den 1940er-Jahren ein Lokal: das Gasthaus Zum Klaussner – und hier stellte Stella ihr erstes Opfer.

Sonnabend, 25. September 1943. In drei Tagen rollt der nächste Deportationszug. Stella steht unter Druck. Den Passfälscher Schönhaus hat sie nicht geliefert; jetzt muss sie jemanden greifen, damit sie und ihre Eltern im Sammellager bleiben dürfen. „Ich weiß nicht, was ich getan hätte“, schreibt Peter Wyden. „Ich weiß es einfach nicht, und heute bin ich dankbar dafür, daß ich nie in diese Situation gekommen bin.“

Am Kurfürstendamm spricht Stella einen Mann an: Sie sei Jüdin, sie befinde sich in Not. Für Paul Regensburger ist es Ehrensache, der Frau zu helfen. Er lädt sie zum Essen ins nahe Klaussner ein. Dort offenbart er ihr, ebenfalls Jude zu sein. Sie sagt plötzlich, sie müsse telefonieren. Wenig später verabschiedet sie sich, und kurz darauf stehen Gestapo-Männer vor Regensburger. Es wird ihm später gelingen, aus dem Zug nach Auschwitz zu springen.

Fortan geht Stella mit Rolf Issaksohn auf die Pirsch. Ihr Jagdrevier ist der Kurfürstendamm, die Joachimsthaler Straße (sie stellten in einem Lokal innerhalb einer Woche zwanzig Juden), die Rosenthaler Straße (die Blindenwerkstatt Otto Weidt versteckte Juden), auch die Staatsoper, Theater und Kinos, die Schweizer Botschaft (Juden bemühten sich hier um eine Ausreise), sogar Friedhöfe (Juden verloren nach dem Tod ihrer „arischen“ Ehepartner den Schutz vor Verfolgung).

Von Theresienstadt nach Auschwitz in den Tod

Im Februar 1944 leben nur noch einige Hundert untergetauchte Juden in Berlin. Mehr als ein halbes Jahr hat SS-Mann Dobberke die Namen von Stellas Eltern von den Deportationslisten gestrichen. Jetzt eröffnet er ihr, dass er nur noch bestimmte „Mischlinge“ und „Klärungsfälle“ zurückstellen könne. Sie will ihre Eltern begleiten. Dass sie es nicht tut, liegt an ihrem Vater. Er bittet sie zu bleiben, denn: „Das macht uns glücklich.“

Stellas Fahndungseifer soll nach der Deportation ihrer Eltern nach Theresienstadt zugenommen haben. Was trieb sie? Angst vor der eigenen Deportation? Wut, ja Hass auf das aus ihrer Sicht so verhängnisvolle Jüdischsein, mit dem sie schon immer haderte?

Im Laufe des Jahres lässt ihr Eifer nach. Dobberke fragt sich, ob sie noch loyal sei. Zudem ist ihre Bindung zu Rolf angespannt. Dobberke verlangt, dass die beiden heiraten. Im Oktober 1944 erfolgt die Eheschließung. Stellas Eltern werden im selben Monat von Theresienstadt nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

dpa picture alliance Im Prozess am Kriminalgericht Moabit 1957 leugnet Stella Goldschlag, Juden an die Gestapo ausgeliefert zu haben. Erst kurz vor ihrem Tod 1994 gibt sie es zu.

Ein Blick in die Akten. Am 31. Mai 1946 fällt das sowjetische Militärtribunal das Urteil über Stella: zehn Jahre Lagerhaft. Inhaftiert wird sie erst in Sachsenhausen, dann in Torgau (Fort Zinna) und in Hoheneck. Den Rest ihrer Haftzeit verbringt sie tuberkulosekrank im Gefängniskrankenhaus Waldheim.

Nach ihrer Entlassung am 23. Januar 1956 wendet sie sich an das Notaufnahmelager Marienfelde in West-Berlin. Mit ihrer Tochter, die in einer jüdischen Pflegefamilie lebt, will sie ein neues Leben beginnen. Es kommt anders: Die Jüdische Gemeinde strengt einen Prozess an, und Yvonne, inzwischen zehn Jahre alt, will mit ihrer Mutter nichts zu tun haben – daran wird sich nie etwas ändern.

Im Kriminalgericht Moabit beginnt am 20. Juni 1957 das Verfahren. Anders als 1946 weist Stella jegliche Schuld von sich, mit einer Wucht, dass es zu Handgreiflichkeiten gegen sie kommt: Die Zeugen müssten einer „Massenpsychose“ erlegen sein. „Ich kenne sie alle nicht, und was sie sagen, sind Erfindungen.“

Nur so viel gibt sie zu: Um ihre Eltern vor der Deportation zu bewahren, habe sie von der Gestapo nur einen Auftrag entgegengenommen, und den auch nur zum Schein: den Passfälscher Schönhaus aufzuspüren – dem glückte 1943 die Flucht in die Schweiz.

Von der Berliner Gestapo muss niemand büßen

Der Gutachter attestiert der Angeklagten überdurchschnittliche Intelligenz, bezeichnet aber ihre emotionalen Fähigkeiten als „stark verarmt“, ihre Gefühle als „kalt“ und ihr Denken als „stark egozentrisch“.

Ihr ehemaliger Kinderarzt dagegen nennt Stella „meinen guten Stern“, sie habe ihn mehrmals vor seiner Verhaftung gewarnt. Eine Frau sagt, Stella habe ihr Lebensmittel ins Sammellager geschmuggelt und Briefe an ihre Mutter weitergeleitet.

Das Gericht verurteilt Stella wegen Beihilfe zum Mord in sechs Fällen und Freiheitsberaubung mit Todesfolge in zehn Fällen zu zehn Jahren Haft, setzt das Urteil aber aus, weil sie die Zeit schon abgesessen hat. Ein Revisionsverfahren folgt, es zieht sich bis 1972; die Angeklagte gilt immer wieder als verhandlungsunfähig. Das Schwurgericht beim Landgericht Berlin bestätigt schließlich das Urteil von 1957, allerdings wegen Beihilfe zum Mord in vier Fällen und Beihilfe zum versuchten Mord in sechs Fällen.

Den Recherchen der Historikerin Doris Tausendfreund zufolge mussten sich von den 2000 Berliner Gestapo-Mitarbeitern, die an den Deportationen beteiligt waren, zwei vor Gericht verantworten. Beide Verfahren endeten mit Freisprüchen.

Natürlich habe ich mir in späteren Jahren gesagt: Du hättest es nicht tun sollen! Stella Goldschlag

In der Dokumentation „Die Greiferin. Die Geschichte einer jüdischen Gestapo-Agentin“ von Ferdinand Kroh, produziert 1994, stellt sich Stella erstmals öffentlich ihrer Schuld. Natürlich habe sie sich in späteren Jahren gesagt: „Du hättest es nicht tun sollen!“ Auch habe sie große Reue empfunden, aber sie habe ihr Schicksal nicht wenden können. „Es war einfach unmöglich, es war ein Teufelskreis (...).“

Vor der Kamera sitzt eine Frau, die jünger aussieht als Anfang 70. Sie trägt eine graue Perücke und eine große Sonnenbrille. Ruhig, meist regungslos spricht sie. Sie zeigt erst Gefühle, als die Sprache auf ihre Eltern kommt: Da stockt ihre Stimme, da unterdrückt sie Tränen. Zum Ende sagt sie mit gesenktem Blick: „Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, mein Leben endlich auszulöschen.“ Wenig später tut sie es.

Die Aktenordner stapeln sich wieder auf Tisch 14 im Lesesaal des Landesarchivs. Stille. Was bleibt? Antwort geben zwei Fragen, die Christoph Heubner, Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, im Vorwort zur sechsten Auflage von Peter Wydens „Stella“ stellt: „Was würden wir tun, wenn es so weit ist? Und was tun wir, dass es nicht so weit kommt?“

Alle Texte und das B-History-Archiv finden Sie hier.