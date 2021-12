Berlin - Der Gerichtssaal ist bis auf den letzten Platz besetzt. Der Angeklagte wirkt unsicher, ein schmächtiger Jüngling mit blondem Haar. Das Publikum hält den Atem an. Die Aufmerksamkeit für den Prozess, der am 9. Februar 1928 am Schwurgericht vor dem Landgericht II in Moabit beginnt, geht weit über Berlin hinaus. Auch Journalisten aus Amerika und sogar eine Gesandtschaft japanischer Richter sind anwesend.

Die Berliner Gazetten berichteten schon im Vorfeld aufgeregt über die „Steglitzer Schülertragödie“. Das gebildete Berlin erinnerte sich an Frank Wedekinds Drama „Frühlings Erwachen. Eine Kindertragödie“, bereits 1891 geschrieben, erst 1906 uraufgeführt, und Ferdinand Bruckners Schauspiel „Krankheit der Jugend“ von 1926. Das skandalöse Treiben junger Menschen, die ihre Sexualität ausleben, die Drogen nehmen und Verbrechen begehen, stand plötzlich wieder auf der Tagesordnung.

Was nützt die Liebe in Gedanken: Die Steglitzer Schülertragödie

Ein Todesschwur liegt der Tragödie zugrunde. Der ergab sich aus einer Gemengelage von psychotischen Liebesfantasien, narzisstischer Kränkung und zu viel Alkohol – und forderte zwei Menschenleben. Das Gericht muss nun klären: Ist der Angeklagte Paul Krantz, ein Primaner, der kurz vor seinem 19. Geburtstag und dem Abitur steht, ein Mörder?

Tatort ist das Schlafzimmer in der Wohnung der Kaufmannsfamilie Otto Scheller in der Steglitzer Albrechtstraße 72C, einer gutbürgerlichen Gegend. Am Morgen des 28. Juni 1927, gegen 7.30 Uhr, fallen hier kurz nacheinander drei Schüsse. In kurzem Abstand sterben der 19-jährige Abiturient Günther Scheller und der 18-jährige Kochlehrling Hans Stephan.

Ein Drama aus Eifersucht, unerfüllter Liebe, Todessehnsucht

Die Gerichtsakten liegen im Landesarchiv Berlin. Darin befinden sich auch Fotos vom Tatort mit den Leichen. Günther Scheller liegt am Boden vor dem Ehebett. Hans Stephan klemmt zusammengesackt zwischen Kleiderschrank und Zimmerwand; ein Handtuch ist um seinen Hals geknotet, blutdurchtränkt. Zwei der drei Projektile liegen den Akten bei – eine Kugel steckte in Günthers Kopf, die andere brachte Hans um.

Drei weitere Personen befinden sich zur Tatzeit in der Wohnung: Paul Krantz, der spätere Angeklagte; Hildegard Scheller, genannt Hilde, die 16-jährige Schwester von Günther; und Ellinor Ratti, ebenfalls 16, eine Freundin von Hilde. In der Küche finden die Ermittler leere Likör- und Obstweinflaschen, vier Abschiedsbriefe mit Todesschwüren und die Tatwaffe.

Dem Angeklagten Paul Krantz droht die Todesstrafe

Die Ermittler rekonstruieren den Tathergang: Günther Scheller hat erst Hans Stephan und dann sich selbst erschossen. Unklarheit besteht über Paul Krantz, denn auch er hat den Todesschwur unterzeichnet. Krantz muss sich mehreren Vernehmungen stellen; er kommt in Untersuchungshaft, wo er acht Monate lang verbleibt. Schließlich wird er wegen Verabredung zum gemeinschaftlichen Mord angeklagt. Das bedeutet: Ihm droht die Todesstrafe.

Der prominenteste Strafverteidiger der Weimarer Republik nimmt sich des Angeklagten Paul Krantz an: Dr. Dr. Erich Frey. Seine Kanzlei befindet sich am Potsdamer Platz, Bellevuestraße 21/22, direkt über dem beliebten Café Josty. Sein Markenzeichen ist ein Monokel, das er sich vors Auge klemmt, wenn er schlüssige Beweisketten liefert oder scharfsinnig konstruierte Plädoyers hält. Der Fall Krantz interessiert den Staranwalt so sehr, dass er auf ein Honorar verzichtet. Frey kennt sich mit Sensationsprozessen aus: Er vertrat die Serienmörder Carl Großmann und Friedrich Schumann sowie die Nackttänzerin Lola Bach.

Gericht lädt prominente Gutachter zur Verhandlung

Geballte Berliner Prominenz lädt Frey vor Gericht. Mit dabei ist der Sanitätsrat und Sexualforscher Dr. Magnus Hirschfeld, der die Psyche der jungen Leute beurteilen soll. Hirschfeld ist Aufklärer und Pionier, Begründer und Leiter des Instituts für Sexualwissenschaft, ein Vorreiter im Kampf gegen Homophobie; er arbeitet auch als Gerichtsgutachter für sexualkundliche Fragen. Dem Angeklagten Krantz wird er „geistige Frühreife und körperliche Unreife“ attestieren. Er verfüge über eine hohe Intelligenz, habe einen labilen Charakter, sei aber kein Psychopath. Ein weiterer prominenter Sachverständiger ist der Dramatiker Arnolt Bronnen, berühmt geworden durch sein Skandalstück „Vatermord“ (1920). Er soll die Primaner-Poesie des Angeklagten deuten. Es geht um ein Gedicht, dass Krantz ein Jahr vor der Tragödie geschrieben hat und das ihn schwer belastet, weil er darin den Mord an einem Freund beschreibt. Bronnen wird das als reine Fantasie werten.

Die Sachverständigen sollen das „Knäuel seelischer Wirrnisse entwirren“, wie der bekannte Berliner Gerichtsreporter Paul „Sling“ Schlesinger, genannt „Das Gewissen von Moabit“, schreibt. Das Knäuel ist ein pubertärer Gefühlsdschungel aus Tagebucheinträgen über Liebeselend, Abschiedsbriefen und Todesfantasien, flankiert von Gerüchten um homoerotische Beziehungen und die Frage, wer mit wem „intim“ war. Sling schreibt lakonisch: „Erwachsene bebrüten eine Schülertragödie.“

Was nützt die Liebe in Gedanken / Kommt die Gelegenheit, dann kannst Du’s nicht / Ein Mädel wird sich schön bedanken / Wenn Deine Liebesglut nur aus Gedichten spricht. Hilde Scheller schreibt diese Zeilen ins Tagebuch von Paul Krantz

In den Tagen vor der Tragödie haben die Scheller-Kinder Günther und Hilde sturmfreie Bude. Ihr Vater hat sich auf den Weg nach Dänemark gemacht, wo sich seine Frau mit seiner jüngeren Tochter erholt. Mit Paul Krantz vertreiben sie sich im Sommerhaus ihrer Familie in Mahlow die Zeit. Hilde schläft in der Nacht vom 26. auf den 27. Juni mit Paul, sie kehrt tags darauf nach Berlin in die Albrechtstraße zurück und lädt ihren ehemaligen Freund Hans Stephan in die Wohnung ein. Wider Erwarten kommen ihr Bruder Günther und Paul am Abend ebenfalls zurück. Hilde, komplett überrascht, beginnt ein Versteckspiel: Hans soll bleiben, sie schickt ihn ins Schlafzimmer ihrer Eltern.

Eklats begleiten die Gerichtsverhandlung

Der Gerichtsvorsitzende Dr. Max Dust nimmt Hilde Scheller ins Kreuzverhör. Ob sie noch ihre „Virginität“ habe, will er wissen, mit wem sie alles intim und wer dabei „der aggressivere Teil“ gewesen sei. Nicht nur Gerichtsreporter Sling kritisiert die erniedrigenden Fragen des Vorsitzenden: „In diesem Falle befand mancher reife Mensch eine Übelkeit, von der er nicht wusste, ob sie aus dem Magen oder aus dem Herzen kommt.“ Ein Eklat bahnt sich an. Im „Kampf um die Seele von Hildegard Scheller“ (Gerichtsreporter Sling) droht Strafverteidiger Frey, sein Mandat niederzulegen. Er lässt es drei Tage ruhen. Erst nach einer Aussprache zwischen Dust und Frey wird der Prozess fortgesetzt.

Foto: Verleih AG Der Fall kommt 2004 unter dem Titel „Was nützt die Liebe in Gedanken“ in die Kinos. Die Hauptrollen spielen August Diehl als Günther (Foto oben), Anna Maria Mühe als Hilde und Daniel Brühl als Paul.

Es geht im Prozess auch um die familiären Verhältnisse der an der Tragödie Beteiligten. Die Schellers sind gut betucht, die Kinder gehören zur Jeunesse dorée, einer Jugend, deren Leben von Luxus und Amüsement geprägt sind. Der Kaufmann Otto Scheller ist stets schwer beschäftigt und selten zu Hause, seine Frau kränklich und oft wochenlang auf Kur. Günther und Hilde sind weitgehend sich selbst überlassen.

Ganz anders wächst Paul Krantz auf. Er ist unehelich geboren, seine Mutter ist die Tochter eines Straßenbahnschaffners. Mit ihr, seinem Stiefvater, einem Caféhaus-Musiker, und drei jüngeren Halbgeschwistern haust er in einer Mietskaserne in Mariendorf, zu fünft in zwei Zimmern, wobei er sich ein Bett mit einem Bruder teilen muss, der noch bettnässt. Geld für Essen, Kleidung und Schulsachen ist knapp; der Vater ist Trinker, verprasst nach Auftritten die Gage – und schlägt seine Familie.

Im Zusammenprall mit der Welt der Reichen wurde ich mir meiner Armut erst richtig bewußt. Unglücklicherweise lernte ich rasch, mich zu schämen. Und diese Entfremdung machte mich noch ärmer. Paul Krantz über seine Schulzeit

In der Volksschule fällt Paul durch gute Leistungen auf. Er bekommt mit 14 Jahren eine der wenigen Freistellen am Realgymnasium von Mariendorf (heute: Eckener-Gymnasium). Die Kaiserzeit ist zu Ende, aber der Standesdünkel ist noch groß. Fast alle Lehrer, Eltern und Mitschüler lassen die wenigen „Freischüler“ spüren, dass sie nicht willkommen sind. Die neuartige Begabtenförderung der Sozialdemokraten ist Fluch und Segen zugleich für den sensiblen Jungen, der später über sich als Schüler schreibt: „Im Zusammenprall mit der Welt der Reichen wurde ich mir meiner Armut erst richtig bewußt. Unglücklicherweise lernte ich rasch, mich zu schämen. Und diese Entfremdung machte mich noch ärmer.“

Mit guten Noten macht Paul weiter auf sich aufmerksam. Und er ist allseits beliebt, nicht zuletzt wegen seiner Gedichte. Hilde Scheller, die Schwester seines Freundes Günther, fühlt sich zu ihm hingezogen. Heimlich schreibt sie ihm ins Tagebuch: „Was nützt die Liebe in Gedanken / Kommt die Gelegenheit, dann kannst Du’s nicht / Ein Mädel wird sich schön bedanken / Wenn Deine Liebesglut nur aus Gedichten spricht.“

Homoerotische Beziehungen sind vor Gericht tabu

Günther Scheller ist ein durchschnittlicher Primaner. Oft schwänzt er. Er gilt als extrovertiert und cholerisch. Und extravagant: Ein Lehrer und seine Schwester berichten, dass er geschminkt in die Schule geht. Es soll einen reichen Gönner geben, der ihn mit einem Cabrio zu Ausflügen abholt, zur Avus, bis nach Hamburg, sogar von Paris ist die Rede.

Foto: X Verleih AG Feiern bis zum Morgengrauen. Das Schellersche Sommerhaus in Mahlow war Dreh- und Angelpunkt der amüsierwilligen Clique. So stellt es der Film „Was nützt die Liebe in Gedanken“ da.

Auch wenn mit Magnus Hirschfeld die Koryphäe auf diesem Gebiet anwesend ist, wird vom Gericht nicht weiter erörtert, ob sich Günther zu Männern hingezogen fühlt. Homosexualität bleibt in dem Prozess ein Tabuthema, nicht zuletzt auch auf Geheiß des Gerichtsvorsitzenden Dust. So rauschen wilde Gerüchte um homoerotische Treffen und ausgespannte Liebhaber durch den Berliner Blätterwald.

Verworren: Abschiedsbriefe führen in die Irre

Die Akten im Landesarchiv besagen, dass an diesen Gerüchten etwas dran war. Günther Scheller hasste Hans Stephan, Hildes Freund, abgrundtief; er bezeichnete ihn als seinen Todfeind. Der Grund dafür: Hans soll Günthers Vater von dessen Liaison mit einem Mann erzählt haben. Die Tragödie nimmt am Abend des 27. Juni ihren Lauf, als Günther Scheller von Paul Krantz erfährt, dass sich Hans Stephan in der Wohnung aufhält und mit Hilde im Bett der Eltern liegt. Günther will sich umbringen; Paul, tief verletzt von Hilde, auch. Noch mehr Zigaretten rauchend, noch mehr Likör und Wein trinkend wird aus den Selbstmordplänen ein Todesschwur. Paul setzt ihn auf: „Liebes Weltall! Ein winziges Stück Deines Organismus vergeht. Sei nicht böse darüber. In diesem Augenblick werden Hans Stephan und Männe (so lautet der Spitzname von Hilde, Anm. d. Red.) sterben durch unsere Hand. Wir beide, Günther und ich, werden lächelnd aus dem Leben scheiden.“

Günther drückt ab, Paul nicht. Stattdessen versucht er verzweifelt, den angeschossenen Hans zu retten, indem er ein Handtuch auf dessen Wunde presst, um die Blutung zu stoppen.

Der Sensationsprozess geht zu Ende

Das Urteil im Fall Krantz fällt am 20. Februar 1928: Freispruch. Die Spannung im Gerichtssaal entlädt sich in einen tosenden Applaus. Das Gericht begründet seine Entscheidung so: Paul Krantz sei nicht die treibende Kraft hinter den Selbstmord- und Mordplänen gewesen, er habe diese Pläne außerdem nicht „ernsthaft“ betrieben. Es sei außerdem davon auszugehen, dass er an jenem verhängnisvollen Morgen davon überzeugt war, dass Hans Stephan die Wohnung bereits verlassen habe. „Der Angeklagte ist nicht vom Verdacht frei; er musste mangels ausreichenden Beweises freigesprochen werden“, schreibt Gerichtsreporter Sling in der Vossischen Zeitung, „Die Toten können nicht mehr sprechen.“

Der Sensationsprozess ist zu Ende, das Leben der Hauptbeteiligten geht weiter.

Das Leben der Protagonisten geht weiter

Erich Frey, der Staranwalt, flieht 1933 wegen seiner jüdischen Abstammung von Berlin über Zürich nach Paris. Dort trifft er sich einige Male mit Paul Krantz. Frey wandert 1939 nach Chile aus, unterrichtet an einer Universität, schreibt Theaterstücke und 1959 seine Autobiografie „Ich beantrage Freispruch“, die ein Bestseller wird. Er kehrt nie wieder nach Deutschland zurück.

Hilde Scheller verlässt nach dem Prozess Berlin. An einer Privatschule im Ausland macht sie ihren Abschluss. Sie nimmt einen neuen Namen an und soll Bibliothekarin geworden sein.

Paul Krantz bekommt eine Freistelle an der Odenwaldschule in Heppenheim (Hessen) und studiert ab 1929 Germanistik in Frankfurt am Main. Wegen „kommunistischer Betätigung“ – er ist Mitglied der „Roten Studentengruppe“ – darf er nicht promovieren. Auch er nimmt schließlich einen neuen Namen an. Als Ernst Erich Noth veröffentlicht er 1931 den größtenteils autobiografischen Roman „Die Mietskaserne“. Der wird zwei Jahre später von den Nationalsozialisten als „undeutsch“ verboten und erst 1982 wieder aufgelegt. Noth geht nach Frankreich, später in die USA, deren Staatsbürgerschaft er annimmt. Als Professor für Moderne Sprachen und Literaturwissenschaft lehrt er an verschiedenen Universitäten, auch in Frankreich und schließlich an der Goethe-Universität in Frankfurt. Die verleiht ihm 1971 dann doch noch den 1933 vorenthaltenen Doktortitel.

Alle Texte und das B-History-Archiv finden Sie hier.