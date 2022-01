Berlin - Hundegebell empfängt einen hier draußen. Wir stehen vor dem Hauptgebäude der Diensthundeführer-Einheit der Berliner Polizei in Ruhleben, kein Hund zu sehen. Doch der Beamte, der uns hergeführt hat, sagt: „Das ist mein Hund.“ Am Gebell kann er ihn erkennen? „Natürlich.“ Später stellt er fest, dass so ein Hund so etwas wie ein Lebenspartner sei. Die Beziehung zwischen einem Diensthundeführer und seinem Tier ist mehr als eine Arbeitsbeziehung, das ist schon nach ein paar Minuten klar.