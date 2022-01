Berlin - Wehe dem, den diese Verbrecher heimsuchen! Dem Inhaber einer Tauschzentrale haben sie die Füße verbrannt, seiner Mitarbeiterin in die Brust gestochen. In einer Villa haben sie eine ältere Dame so schwer misshandelt, dass sie nie wieder gehen kann. Und bei ihrem Überfall auf ein Juweliergeschäft haben sie einen Mann zum Krüppel und einen anderen in den Tod geschossen.