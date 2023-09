Der Friedrichstadt-Palast: Tanz, Akrobatik – und viel Erotik

Nirgendwo in Berlin lässt sich der Alltag so gut vergessen wie in dem riesigen Saal des Friedrichstadt-Palasts, der den Blick auf die größte Bühne der Welt eröffnet. Dort halten halsbrecherische Trapezkünstler das Publikum in Atem, bringen menschenauftürmende Muskelprotze es zum Staunen. Alles ist umrahmt von einer Geschichte, die stimmgewaltige Sängerinnen und Sänger vortragen. Dazwischen tanzen Frauen und Männer wie im Rausch, gekleidet in ein Nichts, mit einem Lächeln auf den Lippen, als gäbe es keine Müdigkeit.