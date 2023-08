Beim Rundgang zur Eröffnung der 10. Großen Deutschen Funkausstellung in Berlin am 18. August 1933 hegt Joseph Goebbels für einen Stand ein ganz besonderes Interesse. Hier lässt sich der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda erklären, was mehrere deutsche Firmen auf seine Weisung hin in bemerkenswert kurzer Zeit zur Marktreife gebracht haben: den VE 301 – VE steht für „Volksempfänger“, 301 für den 30. Januar, den Tag der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Damit gedenkt er, diese Macht zu festigen und auszubauen. Er will die „Volksgenossen“ hörig machen.