Die Hurenmacherin

Ob 1923 oder 2023: Wenn es Nacht wird in Berlin, schlägt die Stunde derjenigen, die sich gelegentlich prostituieren. Eine Annäherung von Hanna Lakomy.

Berlin erwarb sich in den 1920er-Jahren weltweit den Ruf, beispiellos dekadent zu sein. Aus: „Voluptuous Panic: The Erotic World of Weimar Berlin“ von Mel Gordon, Feral House, Washington 2008