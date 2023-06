Ich bin ein Berliner! Wie JFK mit einem Satz Geschichte schrieb

Am 26. Juni 1963 besuchte Präsident John F. Kennedy West-Berlin. Vor dem Rathaus Schöneberg hielt er eine Rede, die anders verlief als geplant.

John F. Kennedy spricht bei seinem Besuch in Berlin am 26. Juni 1963 vor dem Rathaus Schöneberg. Sein Satz „Ich bin ein Berliner!“ ging in die Geschichtsbücher ein. dpa/akg-images (digital koloriert)