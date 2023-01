Irmgard Keun: Die fast vergessene Erfolgsautorin

Mit Geschichten, die glücklich enden, konnte Irmgard Keun nichts anfangen: „Das Publikum will Unglück Glück werden sehen? Man irrt sich.“ Denn so funktioniere das wirkliche Leben nicht. Ihr eigenes Leben war kein glückliches, das hatte sie mit den Heldinnen ihrer gesellschaftskritischen Romane gemein, die scharfsinnig Einblick in die deutsche Wirklichkeit geben.