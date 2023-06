Das Filmtheater in Mitte nahm vor 60 Jahren seinen Betrieb auf. Noch immer ist es ein ganz besonderer Ort. Ein Blick hinter seine Kulissen.

Was und wen hat das Kino International nicht alles gesehen! Am 15. November 1963 wurde es mit dem in Cannes ausgezeichneten sowjetischen Film „Optimistische Tragödie“ eröffnet. Horst Sturm/Bundesarchiv, Bild 183-B1116-0002-001