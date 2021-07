Berlin - Hohe Wälle, dichte Bäume – noch immer ist dieser einst so geheime Ort gut versteckt, den meisten Zeitgenossen ist er unbekannt. Dabei haben ihn viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt, fast drei Millionen allein in Deutschland, schon mal gesehen, allerdings ohne es zu wissen: An diesem Gemäuer kurz vor der Stadtgrenze von Berlin drehte Regisseur Quentin Tarantino im Herbst 2008 Szenen für den Film „Inglourious Basterds“, der später für mehrere Oscars nominiert war. Einer Umfrage der BBC zufolge zählt er zu den 100 bedeutendsten Filmen des 21. Jahrhunderts.

In „Inglourious Basterds“ schreibt Tarantino frech die Geschichte um: Er lässt Adolf Hitler mit anderen Nazi-Größen 1944 umkommen. Superstar Brad Pitt spielt den Anführer der „Basterds“, einer jüdischen Guerilla-Truppe. Hinter der Frontlinie machen sie Jagd auf Nazis, skalpieren und massakrieren sie zur Abschreckung. Eine sehr einprägsame Szene wurde im Fort Hahneberg in Spandau gedreht.

Stadtauswärts, links neben der Bundesstraße B5 geht es zu Fuß einen sanften, fast kahlen Hügel hinauf, bis ein schnurgerader Weg direkt zum Tor des Forts führt. Von weitem ist von dem Bauwerk außer diesem Tor rein gar nichts zu sehen. Ein Fort ist eine durch Wälle, Mauern und Gräben so gut geschützte Festung, dass Feinde sie zwar von allen Seiten bestürmen, aber kaum erobern können.

Hinter dem Tor sieht es erst mal nach einer alten Kaserne aus: zwei Etagen, rote Ziegel, Bäume auf dem Böschungsdach. Über dem Eingang hängt noch der Adler aus Nazi-Zeiten, aber das Hakenkreuz fehlt schon ewig. „Nach dem Sieg haben da sicher die Sowjets mit ihren Kalaschnikows draufgehalten“, vermutet Robert Houben. Der Mann gehört zum Verein „Arbeits- und Schutzgemeinschaft Fort Hahneberg“, dessen fast 60 Mitglieder dieses Baudenkmal erhalten.

dpa/ullstein bild Das Fort war in den 1930er-Jahren Sitz eines Ergänzungs-Bataillons.

Das Bauprinzip einer solchen Festung ist einfach: Erst wird eine riesige Grube ausgehoben, dann wird in das Loch eine dicke, wehrhafte Festung reingebaut, die schließlich zu großen Teilen wieder mit einer mächtigen Sandschicht bedeckt wird. In diesem Fall wurde ab 1882 der 63 Meter hohe Hahneberg „geköpft“ und dieses sechseckige Bollwerk errichtet. Seine Ausmaße beeindrucken: 450 Meter mal 170 Meter.

imago/F. Anthea Schaap Gleiches Tor heute. Als Bollwerk zum Schutz der Rüstungsindustrie Spandaus wurde Fort Hahneberg gebaut. Bei seiner Fertigstellung 1888 war es bereits veraltet. Lange wurde das Fort als Kaserne genutzt.

Dieser Standort wurde gewählt, weil Spandau damals zu den wichtigsten staatlichen Rüstungsschmieden in Preußen gehörte. Und nach dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71 fürchtete das junge Kaiserreich einen französischen Angriff an diesem Ort auch noch aus einem anderen Grund. „Der Juliusturm in der Zitadelle Spandau hat nicht umsonst eine dicke Tresortür“, erzählt Houben. Dort waren Reparationszahlungen gelagert, also jenes Gold, das die Franzosen zahlen mussten, nachdem sie den Krieg verloren hatten. „Das Gold hätte heute einen Wert von etwa 1,3 Milliarden Euro.“

Fort Hahneberg ist ein Ort der Superlative

Bevor es in die Festung hineingeht, erzählt Houben, wie er zum Verein kam. Der 52-Jährige ist Stabsoffizier und arbeitet ganz in der Nähe, im Militärhistorischen Museum am Flugplatz Gatow. Sein Interesse am Fort ist aber familiär begründet. Vor Jahren wollten seine vier Kinder zum traditionellen Ostereier-Suchen am Hahneberg, so entdeckte er das Bollwerk. „Bis dahin war ich noch nie hier gewesen, dann aber so interessiert, dass ich nun Vereinsvorsitzender bin.“

Berliner Zeitung/Markus Wächter Immer ein paar Grad kühler als draußen ist es im Fort, einem Ort der Superlative.

Nach ein paar Schritten auf dem Gelände des Forts wird klar, dass es hier deutlich kälter ist als vor dem Tor. Es sind etwa fünf Grad Celsius weniger. Im Hochsommer ist der Unterschied viel größer. Der Bau ist ein Ort der Superlative: Es ist eine der letzten neu gebauten Festungen der Kaiserzeit. In nur sechs Jahren verbauten 2000 Arbeiter, darunter 250 Festungsbaumeister, 28 Millionen Ziegelsteine.

Um die gewaltige, aber abstrakte Menge zu verdeutlichen, hat Houben einen Vergleich. „Ein durchschnittlicher Berliner Altbau hat pro Etage etwa 100.000 Ziegel, die Menge hier würde für 280 Etagen reichen“, rechnet der große Mann mit der ruhigen und tiefen Stimme vor. Er lässt die Fakten kurz wirken, dann sagt er. „Das wäre jahrzehntelang das höchste Gebäude der Welt gewesen.“

Doch dieser Ort der Superlative stellte sich schließlich als supernutzlos heraus: Solche Festungen sollten die Soldaten vor den Kanonenkugeln der Feinde schützen, aber noch vor der Fertigstellung bot die Festung keinen ausreichenden Schutz mehr. Schon ein Jahr nach Baubeginn wurde das Bollwerk vom Fortschritt überholt.

Berliner Zeitun/Markus Wächter Robert Houben ist Mitglied des Vereins „Arbeits- und Schutzgemeinschaft Fort Hahneberg“. Dessen 60 Mitglieder kümmern sich um den Erhalt des Baudenkmals.

Houben erzählt, dass die Kanonen vorher noch mit Schwarzpulver geschossen haben: Die Kugeln flogen ziemlich flach und wären in den bis zu elf Meter dicken Sandschichten der Festung stecken geblieben. Doch dann wurden die sogenannten Brisanzgranaten entwickelt, deren Sprengsätze so „hochbrisant“ – also zerstörerisch – waren, dass sie auch die dicken Mauern der Festung durchdrungen hätten.

Das Artillerie-Fort wurde also nie als solches genutzt, sondern als Kaserne. Nach dem Ersten Weltkrieg baute ein Verein dort Segelflugzeuge. Unter den Nazis war es wieder Kaserne, aber auch Standort eines Strafbataillons und zum Schluss ein Lazarett. Nach dem Ende des Hitler-Regimes wurde die Festung vergessen. Später lag sie im Grenzgebiet und durfte nur von DDR-Grenztruppen betreten werden.

Robert Houben zeigt auf die Ziegelwand neben dem Eingang der Festung. „Da haben die Grenzer kurz vor ihrer Entlassung ihre Namen hineingeritzt.“ Der älteste stammt vom 25. April 1966 von einem Mann namens Manfred Bade. Auf fast jedem Ziegel steht ein Name.

Innen erklärt Houben dieses Wunderwerk der Festungsbaukunst. Es ist ein unheimliches Labyrinth aus Kammern, Räumen und kleinen Sälen, aber vor allem aus Gängen, von denen manche so lang sind, dass das berühmte Licht am Ende sehr klein ist. Das Ganze ist beeindruckend, einschüchternd und geheimnisvoll. Doch der Sinn der allermeisten Türen oder Räume erschließt sich nicht.

Fort Hahneberg ist ein Wunderwerk der Festungsbaukunst

Immer wieder fragt Houben uns, was das für ein Raum sein könnte, und immer wieder liegen wir Laien falsch. Einen Raum mit hohen Fenstern sowie einer Kuppel mit kleinen Fenstern halten wir für eine Minikapelle. Doch hier sollte nicht gebetet werden, durch die großen Fenster sollten Kanonen auf die Feinde feuern.

Mit ständig neuen Rätseln und stetig überraschenden Lösungen geht es weiter. Einmal ist der Boden ganz wellig. „Geschmolzener Asphalt“, sagt Houben. „Das zeigt die ungeheure Kraft von Feuer.“ Das Fort diente den Nazis nicht nur als Lazarett, sondern auch als Zentralarchiv für Wehrmedizin. Die meisten Akten lagerten dort auf Mikrofilm, also hochbrennbarem Zelluloid. Als das Lazarett verlegt wurde, sollte das Archiv vernichtet werden: Die Filmrollen wurden angezündet. „Es hat hier wohl mehr als zwei Wochen gebrannt“, erzählt Houben. „Das Feuer war so heiß, dass sogar noch zwei Meter hinter einer Mauer der Asphalt geschmolzen ist.“

Beliebte Herberge bei Fledermäusen

Schon geht es weiter. Und es gibt immer neue interessante Details zu erfahren. Zum Beispiel, wie in einem tiefdunklen unterirdischen Gemäuer die raffinierte Anordnung von Innenfenstern gewährleistet, dass nur eine Lampe gleich mehrere Räume erhellt. Oder dass es nach 1945 im zertrümmerten Berlin „Abriss-Scheine“ für Bürger gab, auf denen festgelegt war, wie viele Ziegelsteine sie sich an welchen Stellen des Forts mitnehmen durften, sodass heute viele Außenmauern, Wände und Fußböden fehlen. Oder dass das Fort eine der größten Berliner Herbergen für Fledermäuse ist.

Als wir mindestens zum fünften Mal nach dem berühmten Hollywoodfilm gefragt haben, zeigt Houben auf ein kleines halbrundes Gewölbe in der Wand, dann deutet er auf winzige Dübel in der Decke des Bogens. „Da hat Tarantino die Gefängniszelle für Til Schweiger einbauen lassen. Hier war das Zellengitter, dort die Pritsche.“ Es ist eine interessante Erfahrung: Die Besucher sehen eine zwei Meter hohe, völlig leere Nische. Doch wer den Film kennt, erinnert sich genau an die Gefängnisszene darin.

Drehort für „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Unser Charly“

Schon früh, ab dem Jahr 1930, wurde die militärisch sinnlos gewordene Festung als Drehort genutzt. Mal war das Fort eine französische Festung in einem Kriegsfilm, mal ein Verlies, mal eine Villa. Oder einfach irgendwas, das beeindrucken sollte. Mal wurde hier eine deutsch-kanadische Science-Fiction-Serie gedreht, mal „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Irgendwann kam Tarantino mit Brad Pitt vorbei, einmal der Schimpanse aus der Fernsehserie „Unser Charly“.

Plötzlich kommen wir an einen Punkt in der Mitte der unterirdischen Festung, an dem mehrere Gänge zusammentreffen. Dort spricht Houben weiter, doch sobald er unter einer kleinen Kuppel auf einem ganz bestimmten Punkt stehen bleibt, klingt seine Stimme schlagartig viel lauter. „Eine akustische Linse“, sagt er. Es ist quasi ein natürlicher Verstärker.

Ein Selbstversuch muss sein: Die eigene Stimme ist uns allen sehr vertraut, ihr Klang, ihre Lautstärke. Doch kaum stehe ich auf diesem bewussten Punkt und sage etwas, tönt meine Stimme viel lauter und klarer. Sie klingt auch nicht wie aus einem Lautsprecher, sondern sehr präsent, als käme sie von überall. Selbst das leise Rascheln meiner Ärmel an der Jacke, das sonst kaum mein Ohr erreicht, klingt nun wie lautes Knistern von Geschenkpapier.

Üblicherweise dauert eine Führung eineinhalb Stunden, doch bei unseren vielen Fragen sind wir auch nach fast drei Stunden nicht fertig. Bleibt die Erkenntnis: Auch wer sich nicht für Militärgeschichte interessiert, bekommt hier einen kurzweiligen Einblick in die Finesse von Baukunst. Nicht nur das. Kurz vor Ende der großen Runde durch den fast eineinhalb Kilometer langen Festungsgraben zeigt Houben auf einen unscheinbaren Stein, der aus der Festungsmauer gesprengt wurde. „So, nun dürfen Sie diesem Stein huldigen“, sagt er. „Dort hat Brad Pitt in der berühmten Graben-Szene im Film gesessen, und dort oben stand Til Schweiger mit seinem Maschinengewehr und hat grimmig geguckt.“