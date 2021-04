Berlin - Am Ufer der Spree, hinter den ankernden Fahrgastschiffen, befand sich die Landungsbrücke für Ihre Majestäten. Dort lagen auch der Nachbau des Postdampfers „Bremen“ und das „Fischerei-Gebäude“. An der Treptower Chaussee (heute: Puschkinallee) gegenüber thronte die Hauptausstellungshalle, in der sich allerlei Gewerbe präsentierte, zum Beispiel die Elektrotechnik, die Textil- und Bekleidungsindustrie, der Maschinen- und Schiffsbau.

Von diesen wie allen anderen Bauten, die in diesem Park einst standen, ist nichts geblieben. Mit ein wenig Fantasie aber sind sie noch da – und mit der Hilfe eines Tablets oder Smartphones.