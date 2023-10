Berliner Erfindung: Die Thermoskanne feiert 120. Geburtstag

Wer glaubt, er habe es mit einem längst überholten Haushaltsgegenstand zu tun, den belehrt ein Blick in die Lifestylepresse eines Besseren. Thermoskannen sind im Trend, sie kommen in frischen Farben und schnittigem Design gerade wieder zu neuen Ehren. „Volle Kanne“, titelt die Zeitschrift Fit for Fun und schreibt: „Für Outdoor-Aktivitäten ist es nie zu kalt. Und schon gar nicht mit einer Thermoskanne: Diese acht Modelle heizen uns jetzt richtig ein!“