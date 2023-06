Wilhelmine Enke: Preußens berühmteste Mätresse

Salopp und doch anmutig sitzt sie in einem Sessel mitten in einem Wald. Und zugleich lockend. Ein lachsfarbenes Kostüm trägt sie, dazu einen Hut mit Straußenfedern. Leicht verrutscht liegt ein weißes Seidentuch um ihren Hals. An ihrem eng anliegenden Oberteil ist die obere Knopfleiste geöffnet, sodass, ups, ihre linke Brust teilentblößt ist und, oh, die Brustwarze blitzt. Auf ihrem linken Arm ruhen die Pfoten eines treu blickenden Italienischen Windspiels. Hinter ihrer rechten Körperseite plätschert aus einem Rohr Quellwasser, darüber turteln flügelschlagend zwei Tauben. Zu ihrer rechten Hand lehnt ein Gewehr, neben der Waffe liegt erbeutetes Federvieh.