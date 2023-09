Spremberg -Drei Menschen sind bei einem missglückten Überholversuch auf der Bundesstraße 97 in Südbrandenburg getötet worden. Ein 50-Jähriger lenkte am Montag sein Auto bei Spremberg (Spree-Neiße) auf die Gegenfahrbahn, um einen Lastwagen zu überholen - dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallverursacher sowie die 62 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos und ihre 80 Jahre alte Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle. Sie wohnten einem Polizeisprecher zufolge alle im Spree-Neiße-Kreis.

Ein Autofahrer will einen Lastwagen auf einer Bundesstraße in der Lausitz überholen und schert auf die Gegenfahrbahn aus.

Offensichtlich schätzt er den Verkehr falsch ein - es kommt zu einem tödlichen Unfall.

Offensichtlich wollte der Fahrer des Sattelaufliegers, der einen Tankbehälter transportierte, einen Zusammenprall der Autos auf der Umgehungsstraße zwischen Cantdorf und Schwarze Pumpe noch verhindern. Er bremste stark ab und wich zur Seite aus, wie es weiter hieß. Dadurch kam der Lastwagen von der Straße ab, der Fahrer blieb aber unverletzt. Eine angeforderte Spezialfirma sollte den LKW wieder auf die Straße rücken. Der Tankbehälter blieb laut Polizei trotz des Ausweichmanövers unversehrt.

Die Bundesstraße wurde an der Unfallstelle gesperrt. Voraussichtlich sollten die Bergungsarbeiten noch bis in den späten Nachmittag dauern. Wie bei tödlichen Verkehrsunfällen üblich, ermitteln nun Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei zum genauen Hergang. Zum Sachschaden konnte die Polizei noch keine Details nennen, sie geht aber erfahrungsgemäß von mehreren tausend Euro aus. (dpa)