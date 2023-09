Köln -Während einer Stadttour bis zu 30 Mal eine Ländergrenze überqueren – das ist im kleinen Ort Baarle tatsächlich möglich. Denn hier verläuft die Grenze zwischen den Niederlanden und Belgien einfach kreuz und quer durch die Stadt – und teilweise sogar mitten durch die Häuser der Anwohner. Aber wie kann das eigentlich sein?

Puzzleartige Stadtstruktur

Sucht man Baarle auf einer Karte, zeigen sich mehrere kleinere und größere Schnipsel, die puzzleartig auf der Karte verteilt liegen. Obwohl der Ort eigentlich zu Belgien gehört, umschließt die Gemeinde einzelne Landstücke, die wiederum niederländisch sind und der Gemeinde Baarle-Nassau angehören.

Für unwissende Besucher kann das Stadtbild dementsprechend verwirrend sein, denn die belgisch-niederländischen Grenze verläuft kreuz und quer durch den Ort. Weiße Kreuze oder Metallplättchen auf der Straße zeigen genau an, wo ein Staat aufhört und der andere anfängt. Bei einer Tour durch die Gassen überschreitet man immer wieder die Landesgrenzen – immerhin ohne Passkontrolle oder Zollgebühren.

Landesgrenze führt mitten durch Wohnhäuser

An manchen Stellen verläuft die Grenze sogar direkt durch die Wohnhäuser. Für die Bewohner gilt in diesem Fall: Die Eingangstür entscheidet. Je nachdem, auf welcher Seite der Grenze sie liegt, gehören die Bewohner zu den Niederlanden – oder eben zu Belgien. Die staatliche Zugehörigkeit ist auf belgischer Seite durch eine kleine Flagge neben der Hausnummer gekennzeichnet. Im niederländischen Teil sind die Hausnummern weiß und werden links und rechts von einem roten und einem blauen Balken eingerahmt.



Liegt die Eingangstür allerdings in der Mitte des Gebäudes, wird die Regel „nutzlos“, heißt es auf der Tourismusseite der Gemeinde Baarle-Hertog. Solch ein Gebäude besitzt dann zwei Hausnummern und zwei Adressen – eine niederländische und eine belgische. So kann es also durchaus passieren, dass ein Hausbewohner offiziell Niederländer ist, sein Bett und sein Sofa jedoch in Belgien stehen.

Auch öffentliche Gebäude sind zum Teil von der Grenzregelung betroffen. Aufgrund der besonderen Situation hat die 9500-Seelen-Gemeinde Baarle nicht nur manche Hausnummern doppelt, sondern auch das Gemeindehaus, das Postamt oder die Polizeiwache in zweifacher Ausführung.

Touristenmagnet und beliebtes Fotomotiv

Der ungewöhnliche Grenzverlauf führt manchmal durchaus zu Problemen: So gibt es nicht nur kulturelle Unterschiede, sondern eben auch Differenzen bei der staatlichen Gesetzgebung oder geltenden Vorschriften. Dennoch arbeiten die Bewohner der „internationalen“ Stadt eng zusammen und schufen zum Beispiel eine gemeinsame Bibliothek und ein Kulturcenter. Für Touristen ist die Stadt ein unterhaltsames Ausflugsziel, mit spannenden Fotomotiven auf der Grenzlinie und Shopping-Möglichkeiten auch am Sonntag.