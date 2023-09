Berlin -Rund vier Wochen nach dem Fund einer Babyleiche in Berlin-Lichtenrade hat die Polizei eine Verdächtige festgenommen. Das wurde am Mittwoch per Twitter mitgeteilt. Die Ermittlungen haben zu einer 16-Jährigen geführt, so die Staatsanwaltschaft. Der Abgleich von DNA-Spuren an der weiblichen Babyleiche und einer Decke hätten den Tatverdacht der Tötung erhärtet.

Ein Spaziergänger hatte den Säugling am Morgen des 7. Oktober an einem Teich gefunden und die Polizei alarmiert. (dpa)