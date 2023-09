Bad Homburg -Nach einem Streit in einem Asylbewerberheim in Bad Homburg ist ein 41 Jahre alter Mann aus Pakistan gestorben. Das teilte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mit. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Zuvor war von schweren Verletzungen des Mannes die Rede gewesen, der 41-Jährige sei dann aber noch am Tatort gestorben, sagte der Sprecher.

Polizei leitet Fahndung ein

Der mutmaßliche Täter befindet sich nach Polizeiangaben auf der Flucht. Nach ihm wird gefahndet, unter anderem war ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz. In einem Aufruf über den Kurznachrichtendienst Twitter bat die Polizei Autofahrer in der Gegend darum, keine Anhalter im Bereich Bad Homburg mitzunehmen.

Mit Blick auf die Identität des mutmaßlichen Angreifers gab es am Morgen nach Angaben der Polizei zunächst nur eine „vage Vermutung“. Auch zum Motiv und zur Tatwaffe gab es am frühen Morgen noch keine Informationen. (dpa)