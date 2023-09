Bad Kreuznach -Nach dem Messerangriff auf eine schwangere Frau in einer Bad Kreuznacher Klinik liegt für das getötete ungeborene Kind ein vorläufiges Obduktionsergebnis vor.



Demnach starb es aufgrund einer Verletzung am rechten Bein und durch den hohen Blutverlust der Mutter als Folge des Angriffs, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach am Mittwoch mitteilte.

Vater des Kindes der Täter?

Viele andere Fragen sind dagegen noch offen. Weiterhin ungeklärt ist, ob der mutmaßliche Täter der Vater des ungeborenen Kindes ist. Der entsprechende Test dauere noch eine Weile, erklärte der Sprecher. Auch ein mögliches Motiv sei noch nicht bekannt. Der mutmaßliche Täter „hat sich weiter nicht geäußert“. Die Vernehmung der Frau dauere noch an.



Der mutmaßliche Täter, ein 25-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan, lebte zuletzt im südhessischen Biblis. Er soll am vergangenen Samstag nach einem Streit seine schwangere Partnerin mit einem Messer attackiert haben. Die Polin wurde dabei schwer verletzt.

Gedenkveranstaltung in Pauluskirche

Die AfD-Fraktion im Mainzer Landtag kündigte für den (morgigen) Donnerstag eine Mahnwache (18.00 Uhr) in Bad Kreuznach an. Es gehe vor allem darum, der Frau und ihrer Familie das Beileid auszusprechen, teilte der Kreisvorsitzende der AfD in Bad Kreuznach, Jürgen Klein, am Mittwoch mit.

Für Freitag (18. Januar) haben die Stadt und der Kreis Kreuznach zu einer Gedenkveranstaltung (16.00 Uhr) in der evangelischen Pauluskirche aufgerufen. „Der Bevölkerung soll durch das stille Gedenken die Möglichkeit gegeben werden, ihrer Bestürzung und Trauer Ausdruck zu verleihen, sagte Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (SPD). (dpa)