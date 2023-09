Berlin -In der baden-württembergischen AfD eskaliert der Streit über antisemitische Äußerungen eines Fraktionsmitglieds im heutigen Stuttgarter Landtag. Die Auffassung, die Hauptschuld am Zweiten Weltkrieg der Hitler-Regierung zuzuschreiben, sei eine „im Wesentlichen vom Zionismus diktierte Version“, schreibt der AfD-Politiker, Wolfgang Gedeon, in einem Buch von 2012. Diese und weitere Passagen lösten drei Monate nach dem Landtagseinzug der AfD eine Antisemitismus-Debatte aus, in der der Fraktions- und Parteichef Jörg Meuthen nun sogar mit persönlichen Konsequenzen droht. Meuthen ist auch Co-Bundeschef der AfD und soll dort vor allem den wirtschaftsliberalen Flügel repräsentieren.



Landtag debattierte über Antisemitismus

Gedeon, einer der 23 AfD-Abgeordneten im Landtag, hatte - neben der Aussage zur Hauptschuld der Hitler-Regierung am Zweiten Weltkrieg – den Massenmord als „gewisse Schandtat“ relativiert und Holocaustleugner als „Dissidenten“ bezeichnet. Die Textpassagen aus dem Buch „Der grüne Kommunismus und die Diktatur der Minderheiten“ hatten die Grünen dazu veranlasst, eine Debatte über Antisemitismus auf die Tagesordnung für Donnerstag zu setzen.



Gedeons Fraktionskollege Rottmann solidarisiert sich in der Plenarsitzung mit Israel. dpa

Grünen-Fraktionschef Schwarz bezeichnete Gedeons Haltung als „klar rassistisch, völkisch und antisemitisch“ und forderte einen Ausschluss des pensionierten Arztes aus der AfD-Fraktion. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart warnte vor einem „Aufweichen klarer Grenzen“. Über Jahrzehnte sei es über alle politischen Grenzen hinweg selbstverständlich gewesen, „dass Antisemitismus in Deutschland nie wieder salonfähig wird“.



Zweidrittelmehrheit für den Ausschluss nötig

Gedeon selbst verteidigte sich: „Ich bin kein Antisemit.“ Er leugne nicht den Holocaust, „er ist ein geschichtliches Faktum und ein entsetzliches Verbrechen“. Dennoch forderte Gedeon, den Begriff „Antisemitismus“ nicht zu überstrapazieren. Er warnte vor einem Antijudaismus durch muslimische Flüchtlinge.



Neben Grünen, CDU forderten auch SPD, FDP und sogar Mitglieder der AfD selbst einen Ausschluss Gedeons. Bereits am Dienstag hatte die Mehrheit der 23 Abgeordneten für einen solchen Antrag gestimmt. Am 21. Juni stimmen sie in einer laut Satzung vorgeschriebenen Sondersitzung über einen Verbleib des 69-Jährigen in der Fraktion ab. Für einen Ausschluss braucht es eine Zweidrittelmehrheit, Gedeon selbst lehnt einen freiwilligen Austritt ab.



Meuthen: „Dulde keinen Antisemitismus“

Jörg Meuthen, der in der Landtagsdebatte ebenfalls unter Druck geraten war, machte sogar seine politische Zukunft auf Landtagsebene von der Entscheidung Mitte kommender Woche abhängig. Wenn der Konstanzer Kreisverbandschef in der Fraktion bleibt, werde er Konsequenzen ziehen und sowohl seinen Platz an der Fraktionsspitze als auch die Fraktionsmitgliedschaft aufgeben. „Sonst würde meine Glaubwürdigkeit schwer erschüttert. Ich dulde keinen Antisemitismus in unserer Partei und unserer Fraktion. Einige Äußerungen von Wolfgang Gedeon sind nach meiner Überzeugung antisemitisch“, sagte Meuthen am Donnerstag in Stuttgart.



Die Entscheidung steht dabei seinen Angaben zufolge auf der Kippe: „Es kann durchaus passieren, dass es nicht reicht.“ Bei einem Ausschluss wäre Gedeon der einzige fraktionslose Abgeordnete im baden-württembergischen Landtag.



AfD löscht Werbung mit rumänischen Models

Eine Wahlwerbung, auf der die AfD mit rumänischen Models wirbt, sorgt derzeit für Aufsehen. Die AfD Baden-Württemberg hatte über die Datenbank „iStock“ ein Bild der rumänischen Models Carla Caucean und Ado Ene heruntergeladen. Mit dem Spruch „Mach mit! Verändere Politik!“ und einem AfD-Logo unterlegt warb die Partei auf ihrer Facebook-Seite. Man werde den Sachverhalt prüfen, so das Statement der AfD gegenüber der Zeitung „Kontext“. Mittlerweile ist das Bild auf der Facebook-Seite nicht mehr auffindbar.