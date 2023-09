Stuttgart -Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg sind vermutlich sowohl eine Ampel-Koalition aus Grünen, SPD und FDP als auch ein sogenanntes Deutschland-Bündnis von CDU, SPD und FDP vom Tisch.

In Baden-Württemberg hat die bisherige grün-rote Koalition ihre Mehrheit verloren.

Kretschmann bot SPD und FDP sowie der CDU Sondierungsgespräche an.

Wahlverlierer SPD will kein Bündnis mit CDU und FDP.

Während die SPD einem Bündnis mit Union und Liberalen am Montagabend eine Absage erteilte, lehnte die FDP eine Koalition mit Grünen und SPD ab. Grüne und CDU wollen dagegen Sondierungsgespräche führen. Der SPD-Landesvorstand beschloss einem Parteisprecher zufolge, eine sogenannte Deutschland-Koalition auszuschließen. CDU und FDP hatten darauf spekuliert, die SPD für ein solches Bündnis gewinnen zu können.

Nach dieser Entscheidung der Sozialdemokraten beschloss der CDU-Landesvorstand nach Angaben eines Parteisprechers dennoch, SPD und FDP Gespräche anzubieten.

Der baden-württembergische Spitzenkandidat der FDP, Hans-Ulrich Rülke, mit dem Bundesvorsitzenden Christian Linder (r.) dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die FDP wiederum lehnte auf einer Vorstandssitzung bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung ein Sondierungsgespräch mit den Grünen ab. „Wir schließen eine grün-geführte Ampelkoalition in Baden-Württemberg aus“, erklärte die Partei. Die FDP sei aber bereit zu einer „Aussprache“ mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) über die Lage des Landes.

Grün-Rot hat Mehrheit verloren

Bei der Landtagswahl am Sonntag waren die Grünen mit Ministerpräsident Kretschmann stärkste Kraft vor der CDU geworden. Allerdings verlor die bisherige grün-rote Koalition ihre Mehrheit. Kretschmann bot daraufhin SPD und FDP sowie der CDU Sondierungsgespräche an, die am Mittwoch stattfinden sollen. Die CDU nahm dieses Gesprächsangebot am Montagabend auf ihrer Vorstandssitzung an. (afp)