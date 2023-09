Bagdad -Bei einem Brand in einem Krankenhaus der irakischen Hauptstadt Bagdad sind elf Frühchen umgekommen. Ausgelöst wurde das Feuer am Mittwoch vor Morgenanbruch durch einen Kurzschluss in der Entbindungsstation des staatlichen Krankenhauses von Jarmuk, sagte ein Sprecher des irakischen Gesundheitsministeriums der Nachrichtenagentur afp.

29 Neugeborene konnten demnach rechtzeitig in Sicherheit und in andere Kliniken verlegt werden. Für elf Frühgeborene in dem Krankenhaus, das zu den größten der Hauptstadt zählt, kam aber jede Rettung zu spät. Nach Angaben des Innenministeriums litten drei weitere Babys an Rauchvergiftung. Die staatlichen Krankenhäuser im Irak sind für ihre schlechte Qualität bekannt, viele Iraker ziehen deshalb Privatkliniken vor. (afp)