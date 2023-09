Berlin -Es geschah am 8. März im Bistro des ICE von Frankfurt nach Berlin, und zwar irgendwo zwischen Berlin-Spandau und Hauptbahnhof: Der streitbare Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky und die Tarifverantwortliche der Bahn AG, Sigrid Heudorf, einigten sich auf letzte Details des neuen Tarifwerks. Und dann, so berichtete Heudorf am Freitag, kam der eigentliche Durchbruch. „Wie haben das Ganze per Handschlag besiegelt“ – was angesichts des bisher bestehenden tiefen Misstrauens tatsächlich ein enormer Fortschritt ist. Die Bahnfahrer kann es freuen. Sie müssen nun bis mindestens Ende 2018 keine Streiks fürchten.

Die beiden eingeschalteten Schlichter – Brandenburgs Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) sowie Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) – waren am Ende gar nicht mehr nötig. Zuvor war den beiden Politikern nach achtwöchigen Verhandlungen aber offenbar der Kragen geplatzt. „Unsere Geduld ist nahezu unendlich, aber es gab eine Annäherung an diese Unendlichkeit“, sagte Platzeck bei der Vorstellung der Verhandlungsergebnisse in Berlin.

Am vergangenen Montag seien sie kurz davor gewesen, die Tarifverhandlungen ohne eine Empfehlung der Schlichter zu beenden, berichtete Ramelow. Anschließend hätten die Parteien die Verhandlungen aber allein übernommen und zum Abschluss geführt. „Die bisher fehlende Vertrauensbasis ist jetzt da“, sagte Platzeck.

2,5 Prozent mehr Lohn

GDL und Bahn einigten sich auf ein umfangreiches Regelwerk, das Lohnerhöhungen und Arbeitszeit-Verbesserungen vorsieht. Sie gelten für rund 34.000 Mitarbeiter des Zugpersonals und lehnen sich an den Abschluss mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) von Ende 2016 an. Nach Angaben aller Seiten wurde erreicht, dass sich die Tarifverträge mit den konkurrierenden Gewerkschaften GDL und EVG nicht widersprechen.

Ähnlich wie mit der EVG für 150.000 Bahner vereinbart, erhalten die Beschäftigten jetzt ab April 2,5 Prozent mehr Lohn. Fällig wird zudem eine Einmalzahlung von 550 Euro. Vom kommenden Jahr an soll es weitere 2,6 Prozent geben. Alternativ können die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit absenken oder mehr Urlaub nehmen. Hinzu kommen umfangreiche Regelungen für eine bessere Organisation der Schicht-Dienste. Mehr Planbarkeit für die Mitarbeiter war eine der Kernforderungen der GDL. „Der Beschäftigte wird nicht mehr am Ende der letzten Schicht erfahren, wann die nächste beginnt“, sagte Weselsky.

Künftig soll nach seinen Angaben die Schichtplanung vier Tage im Voraus verbindlich vorliegen. Änderungen sind dann nur mit Zustimmung der Mitarbeiter möglich. Generell soll gelten, dass Lokomotivführer, Zugbegleiter und Bordgastronomen im „Durchschnitt des Jahres“ fünf Tage je Kalenderwoche arbeiten und anschließend zwei Tage frei haben. In der täglichen Praxis können die Beschäftigte also durchaus auch einmal länger oder kürzer frei haben.

Bahn-Berufe sollen attraktiver werden

„Wir machen Arbeit und Freizeit für unsere Mitarbeiter planbarer und wir haben wirtschaftlich tragbare Ergebnisse“, lobte Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber das Ergebnis. „Unsere Bahnkunden können in Ruhe reisen und das Bahngeschäft läuft ungestört.“ Weselsky betonte, die Einigung sei auch eine wichtige Voraussetzung dafür, die Attraktivität der Berufe des Zugpersonals zu erhöhen, um so mehr Personal für die Bahn zu gewinnen.

Nach Ansicht von GDL, Bahn und Schlichtern könnten die nun vereinbarten Regelungen Basis für einen Bahn-Flächentarifvertrag für ganz Deutschland auch mit anderen Unternehmen sein. „Wir haben mehr auf die Schiene gesetzt, als wir uns zugetraut haben“, so Ramelow.