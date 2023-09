Forst -Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einer Regionalbahn in Forst (Spree-Neiße) am Samstag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Bundespolizei ereignete sich das Unglück am frühen Samstag an einer Halbschranke im Forster Stadtgebiet. Ob der Radler die geschlossene Sperrung umfahren hat, ist bislang nicht bekannt. Der Mann erlitt massive Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lokführer, Schaffner und ein Fahrgast blieben unverletzt. Die Bahnstrecke Cottbus - Forst war zeitweilig gesperrt.



Erst am Freitag wurden bei einem Zusammenstoß zwischen einer Regionalbahn und einem Auto an einem Bahnübergang in Templin zwei Menschen schwer verletzt. Vermutlich hat der 80-jährige Autofahrer eine Halbschranke umfahren. dpa