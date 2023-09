Jedes Jahr im gleichen Ferienhaus Urlaub machen? Das wird vielen Menschen auf Dauer langweilig. Besonders Kinder möchten in den Ferien etwas erleben.

Von der märchenhaften Jurte bis hin zu einem alten Bahnhof: Hier stellen wir Ihnen neun außergewöhnliche Unterkünfte in ganz Deutschland vor, die Sie über Airbnb, das Portal für Privatunterkünfte, mieten können.

Lassen Sie sich inspirieren, der nächste Urlaub kommt bestimmt.

Wachturm, ehemalige innerdeutsche Grenze (c) 2016 Airbnb Inc.

Wirklich außergewöhnlich ist dieser ehemalige Wachturm an der früheren innerdeutschen Grenze. Als Mahnmal des ehemals geteilten Landes, ist es ein Ort, an dem Gäste aus aller Welt willkommen sind.

Bauwagen, Ostsee (c) 2016 Airbnb Inc.

Nur wenige Gehminuten von der Ostsee entfernt, können sich Airbnb-Gäste in diesem früheren Bauwagen auf einer Bio-Farm wie zuhause fühlen. Umgeben von Hügeln und einigen tierischen Nachbarn, lässt es sich hier wunderbar entspannen.

Windmühle bei Rostock (c) 2016 Airbnb Inc

Diese restaurierte Windmühle in der Nähe von Rostock ist nicht nur über 100 Jahre alt, sondern auch lokales Wahrzeichen und gemütlicher Zufluchtsort zugleich. Besonders im Obergeschoss werden Gäste vom atemberaubenden Ausblick fasziniert sein.

Jurte, Nürnberg (c) 2016 Airbnb Inc.

Die märchenhafte Jurte in Nürnberg hebt „Glamping” – die luxuriöse Art des Campings – auf ein neues Level. Die traditionell-mongolische Behausung ist mit handgefertigten Möbelstücken eingerichtet, die die Gastgeber von ihren Reisen rund um den Globus mitgebracht haben.

Dorfkirche, Havelsee (c) 2016 Airbnb Inc.

Auf der Suche nach einem himmlischen Urlaubsdomizil? Dann ist diese urige Dorfkirche aus dem 18. Jahrhundert genau das Richtige. Mit rotem Backstein, einem Glockenturm, Altar, Galerie und ihrer Lage am Havelsee ist es der perfekte Ort, um einfach Mal abzuschalten...

Hexenhaus, Dresden (c) 2016 Airbnb Inc.

Rustikaler Charme erwartet Urlauber in diesem „Hexenhaus” in Dresden, das aus heimischen Holzstämmen gebaut wurde und dessen Dach grasbewachsen ist.

Fass, Hamburger Süden (c) 2016 Airbnb Inc.

Gelegen in einer Bootswerft im Süden Hamburgs verspricht diese auffällige Unterkunft eine Tonne Spaß. Nur 25 Euro kostet eine Übernachtung in dem modernen Fass mit besonderem Charme – zahlreiche positive Gästebewertungen zeigen, dass es sich lohnt.

Baumhaus, Niedersachsen (c) 2016 Airbnb Inc.

Wie aus anderen Sphären wirkt dieses moderne Baumhaus, das umgeben von Wäldern in Niedersachsen steht. Innen luxuriös eingerichtet, bietet die besondere Architektur einen tollen Blick auf die Elbe und weite Wiesen.

Bahnhof, Leipzig (c) 2016 Airbnb Inc.

Alle einsteigen! Diese ehemalige Bahnstation wurde liebevoll in ein Wohnhaus umgebaut. Wer noch mehr Bahn-Flair genießen möchte, setzt sich in den Zug und ist im Nu in Leipzig.

