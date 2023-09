Ärzte in Bangladesch rätseln über die seltene Krankheit eines vierjährigen Jungen, die ihn wie einen alten Mann aussehen lässt. Bayezid Shikdar wurde mit einem Übermaß an Haut geboren, die wie bei einem alten Menschen schlaff von seinen Gliedern und seinem Gesicht hängt.

Darüber hinaus leidet der Junge an Herz-, Seh- und Hörproblemen. Nun erklärten sich die Ärzte der Universitätsklinik von Dhaka bereit, den kleinen Sohn einer armen Bauernfamilie kostenlos zu untersuchen und zu behandeln, nachdem sie am Wochenende von seinem Schicksal erfahren hatten.

Für Familienvater Lablu Shikdar ist die Klinik „die letzte Hoffnung“. „Wir haben unser Land verkauft, um ihn bei uns in den Krankenhäusern behandeln zu lassen. Wir haben ihn zu Heilern und Kräuterärzten gebracht, doch nichts hat geholfen“, sagte Shikdar der Nachrichtenagentur AFP.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ärzte vermuten Gendefekt

Jetzt hoffe er, die renommierte Hauptstadtklinik werde aus seinem Sohn einen „ganz normalen Jungen“ machen. Die Ärzte der Landkliniken gehen davon aus, dass Bayezid unter Progeria infantilis leidet, einem Gendefekt, der Kinder rasend schnell altern lässt.

Der Film „Der seltsame Fall des Benjamin Button“, in dem Brad Pitt als Greis zur Welt kommt und immer jünger wird, soll von der Krankheit inspiriert worden sein.

Die Ärzte in Dhaka sind jedoch vorsichtig. Sie weisen auf deutliche Unterschiede in Bayezids Krankheitsgeschichte hin. Stattdessen vermuten sie, dass der Zustand des Vierjährigen eine Folge von Inzucht sein könnte, da Ehen zwischen engen Familienmitgliedern in den ländlichen Gebieten Bangladeschs nach wie vor gängig sind.

In Dhakas Uniklinik hatten die Ärzte Anfang des Jahres erfolgreich einen 26-jährigen Mann behandelt, der unter so starken Hautwucherungen an Haut und Händen litt, dass er als „Baummann“ zu einer lokalen Berühmtheit wurde. (afp)