Dover -Streifenpolizisten ist im US-Bundesstaat Delaware eine spektakuläre Festnahme gelungen. Kurz vor Silvester schnappten die Beamten den flüchtigen Räuber Jose Romero, der vor 40 Jahren aus einem Gefängnis in South Carolina ausgebrochen war.

Romero, mittlerweile 63 Jahre alt, wurde am 28. Dezember in Dover wegen Hausfriedensbruchs und Trinkens in der Öffentlichkeit festgenommen. Zwei Tage später fand die Datenbank der Polizeibehörde eine Übereinstimmung mit dem flüchtigen Romero. Unter dem Namen Arnaldo Figueroa hatte der 63-Jährige sich zwischenzeitlich eine neue Identität zugelegt.

Der flüchtige Räuber Jose Romero bei seiner Festnahme. Dover Police Deparment

Derzeit wird geprüft, wann er zurück in das Gefängnis in South Carolina gebracht werden kann. Dort muss er laut dem lokalen TV-Sender WDRE noch weitere sieben Jahre seiner Strafe absitzen. Romero war am 13. Dezember 1979 aus dem Gefängnis im Anderson County geflüchtet. (red)