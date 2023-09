Am Donnerstag finden in Großbritannien die Wahlen für das Unterhaus statt. Dabei können die Konservativen um Theresa May nicht auf die Unterstützung von Banksy hoffen. Der britische Street-Art-Künstler ist einer der berühmtesten Künstler der Welt. Er macht immer wieder durch politische Kunst auf sich aufmerksam. Besonders bekannt sind die Schablonen-Graffitis des Künstlers, der bislang seine Identität der Öffentlichkeit nicht preisgegeben hat.

Nun macht er erneut durch eine umstrittene Aktion von sich reden: Banksy will jedem Wähler, der seine Stimme bei der Unterhauswahl nicht den Konservativen gibt, kostenlos einen exklusiven Druck seines berühmten Werks „girl with balloon“ zukommen lassen.



Das Angebot bezog sich jedoch nur auf Wahlkreise in der Umgebung von Banksys Heimatstadt Bristol und war auf seiner Website und seinem Instagram-Profil zu sehen. Die meisten Wahlkreise in dieser Umgebung sind fest in der Hand konservativer Abgeordneter.

Die Polizei ermittelt

Wie der „Guardian“ berichtet, ermittelt jetzt die Polizei in dem Fall. Ein Sprecher sagte der „Bristol Post“: „Wir haben einige Beschwerden gegen das Angebot eines kostenlosen Banksy-Drucks erhalten.“ Laut dem Represantation of People Act, dem britischen Wahlgesetz, ist es Wählern verboten, ein Geschenk als Gegenleistung für eine bestimmte Stimmabgabe anzunehmen. Dadurch könnte das Wahlergebnis beeinflusst werden.

Darüber hinaus weist der „Guardian“ darauf hin, dass es nicht erlaubt sei, seinen Stimmzettel zu fotografieren. Banksy forderte seine Fans auf, ein Foto ihres Wahlzettels zu machen. Damit könnte jedoch das Wahlgeheimnis verletzt werden. Mittlerweile hat Banksy das Angebot aufgrund der Ermittlungen aber zurückgezogen.