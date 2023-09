Washington -Ganz weg war er nie. Zumindest nicht als Schatten. Als Projektionsfläche für liberale Hoffnungen. Und als Katalysator für den Hass der Wutbürger.



Zum Beispiel vor wenigen Tagen in dem Industriestädtchen Billings in Montana. Bei der Anreise passiert man eine Raffinerie, aus deren Pipeline vor ein paar Jahren Öl in den Yellowstone River floss. Weiter südlich der Stadt wird Kohle abgebaut. Die fossilen Energieträger sichern viele Jobs. Die Klimapolitik des früheren US-Präsidenten Barack Obama gilt als Teufelszeug.



„Hier ist die gute Nachricht aus Washington“, ruft Senator Steve Daines bei einer Versammlung ein paar hundert Republikanern zu. Er spricht nicht über die Politik von Donald Trump. Seine simple Botschaft lautet: „Obama ist nicht länger Präsident.“ Der Saal jubelt wie verrückt.



Ein Mann, der „sinnvolle Gedanken“ in Sätze mit mehr als 140 Zeichen setzen kann

Ein anderer Ort, nur wenige Wochen zuvor: Als wäre er einer von ihnen, nimmt Barack Obama zwischen Studenten auf einem Podium der Universität von Chicago Platz. Schlacksiger Gang, schicker dunkler Anzug, offenes Hemd und ein ironischer Schalk im Nacken. Problemlos kommt er ins Gespräch mit den jungen Leuten.



„Was war los, während ich weg war?“, eröffnet er seinen kleinen Vortrag. Die Zuhörer lachen und klatschen. Ein wohliges Gefühl erfüllt den Raum. Es ist so herzerfrischend, einen kultivierten Präsidenten zu erleben, der sinnvolle Gedanken in Sätzen mit mehr als 140 Zeichen kleiden kann.



Nun wird der 55-Jährige am Donnerstag beim Evangelischen Kirchentag gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel am Brandenburger Tor auftreten – dort also, wo ihn die deutsche Regierungschefin im Sommer 2008 nicht reden lassen wollte. Damals war Obama noch Kandidat. Er sprach stattdessen an der Siegessäule und wurde von mehr als 200.000 Zuhörern wie ein Präsident bejubelt.



Sehnsucht nach Alternative zum „dumpfen Amtsinhaber“

Auch dieses Mal ist ihm der Beifall der Kirchentagsbesucher sicher – alleine schon, weil die Sehnsucht nach einer Alternative zu dem dumpfen Amtsinhaber im Weißen Haus übergroß ist.



Obama polarisiert wie kaum ein anderer Politiker. Daran haben die vier Monate seit dem Regierungswechsel in Washington nichts geändert. Für die einen ist der erste schwarze Präsident der Vereinigten Staaten eine Art Verheißung auf eine bessere, tolerantere Gesellschaft, ein ebenso anregender wie sympathischer Intellektueller, eine Pop-Ikone mit hohem Coolness-Faktor.



Für die anderen ist er die Inkarnation eines elitären Linksliberalen, der sich um seine Partei genauso wenig gekümmert hat wie um die kleinen Leute und mit Schönwetterreden seine letztlich erfolglose Politik zu übertünchen suchte.



Trump: Obama sei „böse oder krank“

„Der Kerl ist böse oder krank“, hat Donald Trump über seinen Vorgänger gesagt, als er ihm ohne irgendwelche Beweise eine Abhöraffäre angedichtet hat. Obama ließ nur über seinen Sprecher sachlich-knapp dementieren. Seit der Inauguration hat er kein Wort mehr mit Trump gesprochen.



Während sich der Amtsinhaber immer noch an seinem Vorgänger abarbeitet, schweigt Obama in der Öffentlichkeit. Auch als Trump, der im Wahlkampf Obamas Geburt in Amerika anzweifelte, darüber jammerte, er selbst werde so unfair behandelt wie kein Präsident zuvor. Keine Attacke, keine Spitze, nicht einmal eine ironische Indiskretion des Amtsvorgängers. Gar nichts.



Stattdessen bezog Obama mit seiner Frau Michelle und den beiden Töchtern eines der elegantesten Häuser im Washingtoner Nobel-Stadtteil Kalorama. Rund 20.000 Dollar Monatsmiete soll die 1921 erbaute Villa mit acht Schlafzimmern in der grünen Belmont Road kosten, die seither aus Sicherheitsgründen teilweise für den Verkehr gesperrt ist.



Zum Kitesurfen in der Karibik, mit Promis auf der Yacht nach Bora Bora

Doch anders als Präsidententochter Ivanka Trump und ihr Mann Jared Kushner, die um die Ecke wohnen, sind die Obamas in dem Viertel gerne gesehen. Im Februar und April sah man Obama mit Sonnenbrille zunächst beim Kitesurfen in der Karibik.



Dann schipperten er und Michelle gemeinsam mit dem Musikproduzenten David Geffen, dem Schauspieler Tom Hanks und dem Sänger Bruce Springsteen an Bord der Luxusyacht „Rising Sun“ von Tahiti nach Bora Bora. Kein schlechtes Leben.



Ein bisschen Erholung sei jedem Politiker gegönnt. Auch gilt materieller Wohlstand in den USA anders als in Deutschland weder als suspekt noch als kritikwürdig. Aber Obama hat das Luxusleben zuletzt auf die Spitze getrieben. Rund 65 Millionen Dollar sollen er und Michelle für zwei Bücher bekommen, die sie über ihre Zeit im Weißen Haus schreiben.



Und dass Obama demnächst ausgerechnet an der Wallstreet, die für die Finanzkrise verantwortlich war, einen einstündigen Vortrag halten will, der mit sagenhaften 400.000 Dollar entgolten wird, stößt auch bei den Anhängern seiner eigenen Partei auf Kritik.



Kein Anlass zu neuen Attacken

Weshalb äußert sich der Ex-Präsident nicht stärker politisch? Weshalb greift er seinen Nachfolger nicht an, der gerade die Axt nicht nur an Obamas Erbe, sondern an die Wurzeln der Demokratie legt? Im Umfeld des Altpräsidenten werden zwei Erklärungen herumgereicht:



Zum einen gebiete die Würde des Amtes eine gewisse Zurückhaltung und verbiete nach dem Ende der Amtszeit die Einmischung ins Tagesgeschäft. Zum anderen wolle Obama Trump nicht durch direkte Erwiderung den Anlass zu neuerlichen Attacken geben, die reflexhaft das Lager der Republikaner eher einen könnten.



Beide Argumente sind nicht von der Hand zu weisen. Trotzdem zweifelt manch einer in Washington, ob Obamas Motive wirklich so altruistisch sind. Die Kratzer an seinem Image werden verstärkt durch eine 1400 Seiten dicke Biografie, die soeben erschienen ist.



In dem Wälzer „Rising Star“ beschreibt der Pulitzer-Preisträger David Garrow ausführlich Obamas Zeit an der Universität. Angeblich war er schon als 25-Jähriger davon überzeugt, zum Präsidentenamt berufen zu sein und beendete später die Beziehung zu einer weißen Kommilitonin auch deshalb, weil eine gemischtrassige Ehe seiner Karriere schaden könnte.



Abschluss mit dem bisherigen Leben?

Kann es sein, dass er aus ebenso nüchternem Kalkül nun mit seinem bisherigen Leben abschließen will und sein Ehrgeiz einem finanziell attraktiveren Leben außerhalb der Politik gilt? Wer Obama bei seinem Auftritt an der Universität von Chicago beobachtete, kann das eigentlich nicht recht glauben.



„Macht Euch weniger Gedanken darüber, was Ihr sein wollt als darüber, was Ihr erreichen wollt“, forderte er die Studenten zum Idealismus auf. Mit schnellen Strichen umriss er die Herausforderungen der Zeit vom Klimawandel bis zur wachsenden sozialen Ungleichheit.



Er beklagte die taktischen Spielchen in der Politik, die Herrschaft der Partikularinteressen und die Polarisierung in der öffentlichen Debatte. Er wolle die nächste Generation ermuntern, dagegen anzukämpfen, sagte Obama. Das klang etwas abstrakt, aber noch durchaus leidenschaftlich. Nur zu seiner eigenen Rolle sagte Obama nichts.