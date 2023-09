Lima -E pluribus unum - aus vielem eins. Ein letztes Mal steht das Pult mit dem Siegel des Präsidenten der Vereinigten Staaten im Ausland, zumindest aufgestellt für Barack Obama.



Während daheim Donald Trump versucht, aus vielen Kandidaten eine Regierung zu formen, muss Obama bei seinem letzten Auftritt im Ausland erkennen, dass sein achtjähriges Werk bald ziemlich zerlegt werden könnte. Und die USA alles andere als eins sind.



Ein letztes Mal wird der obligatorische Kaffeebecher für Obama aufgestellt. Ein Sicherheitsmann verscheucht Kameraleute, die noch rasch ein paar Selfies schießen. „Nicht anfassen“, wird ein Fotograf angebrüllt, der sich an das Pult anlehnt. Dann betritt Obama die Bühne. Sehr nachdenklich. Denn über dem Asien-Pazifik-Gipfel in Lima schwebt schon die Zukunft, sie heißt Donald Trump. Und während dort Obama und Russlands Präsident Wladimir Putin sich nicht mehr viel zu sagen haben, gibt Putin den Trump-Versteher.



Was wird aus der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft?

Es gibt in Lima von den meisten Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) an Trumps Adresse ein klares Bekenntnis gegen neue Handelsmauern, Strafzölle und Protektionismus. In der Abschlusserklärung wird sogar das Projekt einer riesigen Freihandelszone betont, von Australien über China, Russland, die USA bis Mexiko und Peru.



Bisher gibt es nur die von Obama mit elf Staaten geschlossene Transpazifische Partnerschaft, doch Trump will sie beerdigen. Obama sagt dazu: „TPP ist ein Plus für die amerikanische Wirtschaft, für Arbeitsplätze und für Arbeiterrechte“. Er will nach der Amtsübergabe am 20. Januar erst einmal mit Frau Michelle Urlaub machen. Aber, das ist bemerkenswert, er schließt schon jetzt nicht aus, sich künftig als „US-Bürger“ weiter politisch zu äußern. Nicht zu bestimmten Regierungsvorhaben, aber wenn Werte und demokratische Ideale, in den USA in Frage gestellt würden.



Was kommt mit Trump?

Auch in Lima wird reichlich gerätselt, was mit Trump so kommt. Ausgerechnet Obamas größter Widersacher Wladimir Putin ist es, der „Trumpologie“ betreibt. Er gibt parallel zu Obama in einem Hotel eine Pressekonferenz. „Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Rhetorik im Wahlkampf und der Realpolitik, das ist in jedem Land der Welt so“, sagt Putin. Zumindest in dem Punkt ist er sich mit Obama einig, der in Lima Ähnliches gesagt hat.



Putin versteht auch nicht die großen Sorgen, er glaubt nicht an eine radikale Abschottung. „Wenn Herr Trump erklärt, dass er Firmen in die USA zurückholen will, um damit in seinem Land Arbeitsplätze zu sichern, was gibt es Schlechtes dabei?“ Aber klar ist auch: wenn die USA sich zurückziehen, handelspolitisch wie militärisch, könnten gerade Russland und China profitieren.



Nur vierminütiger Wortwechsel zwischen Obama und Putin

Obwohl Putin und Obama zwei Tage in Lima waren, reichte es nur für einen vierminütigen Wortwechsel. Obama sorgt sich vor allem um Syrien, wo er aber nie einen Ansatz gegen das Blutvergießen gefunden und durch die Unterstützung der Rebellen nicht zu einer Deeskalation beigetragen hat. Nicht optimistisch sei er da, sagt Obama. Was Trump machen wird, wie er dem von Putin unterstützten Machthaber Baschar al-Assad begegnen wird? Keiner weiß es. Putin stichelt, dass er nun mit besseren Beziehungen zu den USA rechne.



Doch es muss sich noch zeigen, ob die beiden Machtmenschen Putin und Trump, denen ein sehr starkes Ego gemein ist, wirklich den Schulterschluss finden werden. Für Obama hat Putin ein etwas vergiftetes Abschiedsgeschenk. „Ich habe ihm für die Jahre der Zusammenarbeit gedankt und ihm gesagt, dass wir uns immer freuen, ihn in Russland zu sehen.“ Es darf aber bezweifelt werden, dass Obamas Reise nach dem Ende der Amtszeit nach Moskau führen wird. (dpa)